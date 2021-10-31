  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус
    Здоров'я

    Кількість Covid-хворих у лікарнях уперше подолала позначку 50 тисяч

    графіка
    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Кількість пацієнтів у лікарнях за останній тиждень зросла на 10% - Кількість Covid-хворих у лікарнях уперше подолала позначку 50 тисяч
    Кількість пацієнтів у лікарнях за останній тиждень зросла на 10%
    Фото: пресслужби Чернівецької ОДА

    Ситуація дуже погана, значне зростання ушпиталених у Києві та Дніпропетровській області триває

    Україна 31 жовтня уперше в історії подолала позначку 50 тисяч пацієнтів Covid-19, які перебувають на стаціонарному лікуванні у медичних закладах. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив аналітик Євген Істребін. Так, згідно з наведеними даними:

    • 50643 (+1395) – пацієнтів у лікарнях, +10% за тиждень;
    • 3387 (+21) – пацієнтів у реанімації, +12% за тиждень;
    • 1865 (+13) – пацієнтів на ШВЛ, +12% за тиждень;
    • 3829 – добових госпіталізацій, +3% за тиждень (з них 275 вакцинованих (7,2%).

    1 з 15
    на весь екран згорнути
    Кількість Covid-хворих у лікарнях уперше подолала позначку 50 тисяч
    Кількість Covid-хворих у лікарнях уперше подолала позначку 50 тисяч
    Кількість Covid-хворих у лікарнях уперше подолала позначку 50 тисяч
    Кількість Covid-хворих у лікарнях уперше подолала позначку 50 тисяч
    Кількість Covid-хворих у лікарнях уперше подолала позначку 50 тисяч
    Кількість Covid-хворих у лікарнях уперше подолала позначку 50 тисяч
    Кількість Covid-хворих у лікарнях уперше подолала позначку 50 тисяч
    Кількість Covid-хворих у лікарнях уперше подолала позначку 50 тисяч
    Кількість Covid-хворих у лікарнях уперше подолала позначку 50 тисяч
    Кількість Covid-хворих у лікарнях уперше подолала позначку 50 тисяч
    Кількість Covid-хворих у лікарнях уперше подолала позначку 50 тисяч
    Кількість Covid-хворих у лікарнях уперше подолала позначку 50 тисяч
    Кількість Covid-хворих у лікарнях уперше подолала позначку 50 тисяч
    Кількість Covid-хворих у лікарнях уперше подолала позначку 50 тисяч

    «Темпи заповнення ліжкомісць почали сповільнюватися. Ситуація дуже погана, значне зростання в Києві та Дніпропетровській області триває. У Харківській загалом щось незрозуміле відбувається. Важко щось пояснювати, з урахуванням проблем з постачанням кисню, можливостями медсистеми ми, імовірно, перебуваємо на межі», – ідеться у дописі аналітика.

    Раніше повідомлялося, що реанімації усіх госпітальних баз Чернівців заповнені на 100%, переводити «важких» пацієнтів наразі нікуди. Також хворими на Covid-19 суттєво завантажені відділення медичних закладів міста.

    Також головна інфекціоністка назвала «найбезпечнішу вакцину від коронавірусу». За словами завкафедри інфекційних хвороб Національного медуніверситету імені Богомольця, це інактивована (містить у своєму складі неактивний, «вбитий» вірус) вакцина CoronaVac/Sinovac Biotech.

    Нагадаємо, інфекціоністка Ольга Голубовська прогнозує, що коронавірус ще триматиме у напрузі людство кілька років, але з часом все ж піде на спад, якщо не з’являться якісь нові, більш агресивні штами.

    Читайте також інтерв'ю:
    Теги: Україна Facebook коронавірус Євген Істребін
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Кількість Covid-хворих у лікарнях уперше подолала позначку 50 тисяч