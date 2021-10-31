Кількість Covid-хворих у лікарнях уперше подолала позначку 50 тисяч

Кількість пацієнтів у лікарнях за останній тиждень зросла на 10%

Ситуація дуже погана, значне зростання ушпиталених у Києві та Дніпропетровській області триває

Україна 31 жовтня уперше в історії подолала позначку 50 тисяч пацієнтів Covid-19, які перебувають на стаціонарному лікуванні у медичних закладах. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив аналітик Євген Істребін. Так, згідно з наведеними даними:

50643 (+1395) – пацієнтів у лікарнях, +10% за тиждень;

3387 (+21) – пацієнтів у реанімації, +12% за тиждень;

1865 (+13) – пацієнтів на ШВЛ, +12% за тиждень;

3829 – добових госпіталізацій, +3% за тиждень (з них 275 вакцинованих (7,2%).

«Темпи заповнення ліжкомісць почали сповільнюватися. Ситуація дуже погана, значне зростання в Києві та Дніпропетровській області триває. У Харківській загалом щось незрозуміле відбувається. Важко щось пояснювати, з урахуванням проблем з постачанням кисню, можливостями медсистеми ми, імовірно, перебуваємо на межі», – ідеться у дописі аналітика.

Раніше повідомлялося, що реанімації усіх госпітальних баз Чернівців заповнені на 100%, переводити «важких» пацієнтів наразі нікуди. Також хворими на Covid-19 суттєво завантажені відділення медичних закладів міста.

Також головна інфекціоністка назвала «найбезпечнішу вакцину від коронавірусу». За словами завкафедри інфекційних хвороб Національного медуніверситету імені Богомольця, це інактивована (містить у своєму складі неактивний, «вбитий» вірус) вакцина CoronaVac/Sinovac Biotech.

Нагадаємо, інфекціоністка Ольга Голубовська прогнозує, що коронавірус ще триматиме у напрузі людство кілька років, але з часом все ж піде на спад, якщо не з’являться якісь нові, більш агресивні штами.

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