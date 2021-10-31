Грузинська опозиція не визнає результатів виборів та звинувачує провладну партію у шахрайстві

Партія «Грузинська мрія», яка перебуває при владі в Грузії, перемогла у другому турі муніципальних виборів

Партія Саакашвілі звинуватила «Грузинську мрію» у «крадіжці виборів»

Опозиційні сили звинувачують у шахрайстві партію «Грузинська мрія», котра виграла муніципальні вибори в Грузії. Про це ідеться публікації видання «Le Monde», котру поширив на своїй сторінці у Facebook нині ув’язнений експрезидент Грузії, голова Виконавчого комітету Національної ради реформ України Михайло Саакашвілі.

Так, у статі сказано, офіційні результати показують, що кандидатів від правлячої партії було обрано у другому турі в 19 із 20 міст, де вони змагалися з Єдиним національним рухом (ЕНД), партією ув'язненого опонента Михайла Саакашвілі.

Партія «Грузинська мрія», яка перебуває при владі в Грузії, перемогла у другому турі муніципальних виборів згідно з офіційними результатами, оголошеними в неділю (31 жовтня). Вони були негайно названі шахрайськими та відкинуті опозицією.

«Другий тур виборів пройшов у суботу в деяких муніципалітетах цієї колишньої радянської республіки та у великих містах. «Грузинська мрія» з невеликою перевагою виграла ці вибори у 19 із 20 муніципалітетів, де її кандидати зіштовхнулися з кандидатами від Єдиного національного руху (ЄНД), повідомила у неділю Центральна виборча комісія. «Вітаю всіх із перемогою у другому турі, ми виграли усі міста», – сказав прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі по телебаченню.

Своєю чергою, лідер ЄНД Ніка Мелія заявив у неділю, що опозиція не визнає результатів, звинувативши «Грузинську мрію» у «крадіжці виборів». «У цій країні більше немає виборів. Співвітчизники, ви, що поділяєте цінності європейської демократії, готуйтеся до безкомпромісної боротьби», – сказав він. За його словами, ця «складна» боротьба триватиме «доти, доки не з'явиться можливість проведення вільних та справедливих виборів у цій країні».

Раніше ЗМІ повідомили про мобілізацію поліцейських у в'язниці, де перебуває Саакашвілі.

Нагадаємо, українська сторона підготувала текст звернення до Грузії з вимогою передати Михайла Саакашвілі. У Грузії заявили, що ніяких дипломатичних перемовин ще не ведуть.

Міністерство закордонних справ, Верховна Рада та президент вже мають відповідний текст. Про це заявив нардеп Олександр Ковальчук.

Нагадаємо, прем'єр Грузії категорично виключив передачу Саакашвілі Україні.

Напередодні Саакашвілі погодився на лікування. Раніше Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова зустрілася у в'язниці в місті Руставі з експрезидентом Грузії, українським громадянином Михайлом Саакашвілі.

До цього адвокати Саакашвілі попередили про «критичні показники життєдіяльності» у Саакашвілі. Також прем'єр Грузії звинуватив Саакашвілі в симуляції голодування.

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