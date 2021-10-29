Невтішний прогноз: відома інфекціоніста розповіла, скільки триватиме Covid-19

Інфекціоністка сподівається, що вірус піде на спад, але якісь хвилі ще можуть бути

Голубовська: «Штам «Дельта» більш резистентний до терапії»

Інфекціоністка Ольга Голубовська прогнозує, що коронавірус ще триматиме у напрузі людство кілька років, але з часом все ж піде на спад, якщо не з’являться якісь нові, більш агресивні штами. Про це Голубовська заявила в інтерв’ю Наталі Власенко.

«Для цього більш агресивного збудника вірусу знадобиться декілька років. Скоро минає лише два роки, цього не так багато для такого вірусу. Гострота ситуації буде зберігатися ще років два, якщо не з’явиться новий якийсь штам чи варіант вірусу, який нестиме небезпеку. От наприклад, штам «Дельта» вислизує від вакцинального імунітету, так і від природного. Він більш резистентний до всеможливої терапії. Але я не думаю, що він буде давати більшу летальність, хіба в групах ризику. А якщо з’явиться варіант, який становить небезпеку, то там буде тотальна резистентність, агресивність, не чуттєвість до вакцин. Я дуже сподіваюся, що цього не відбудеться, але нові варіанти можуть з’являтися. Сподіваюся, що усе піде на спад, але якісь хвилі ще можуть бути», – уточнила Голубовська.

Інфекціоністка також уточнила, що діти та молодь переносять нинішній штам «Дельта» відносно нормально. «Діти та молоді люди, в цілому, переносять захворювання не важко, хоча уже і дітьми забиті усі дитячі стаціонари», – зазначила Голубовська.

Раніше, головна інфекціоністка розповіла, як поводитися під час спалаху Covid-19.

Також, Голубовська пояснила, чому вона сама досі не вакцинувалась.

До слова, експертка розкритикувала ініціативу МОЗ вакцинувати людей на залізничних вокзалах може ще більше погіршити епідемічну ситуацію.

До слова, в Україні за останню добу, 28 жовтня, виявлено майже 26,9 тис. нових випадків Covid-19. Зокрема, захворіли 1824 дитини та 491 медпрацівник.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (2164), Одеській (2156), Львівській (1702), Харківській (1497) областях і м. Київ (1616).