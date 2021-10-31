В Італії помер «батько» знаменитого десерту тірамісу

Ресторатор Адо Кампеол, засновник тірамісу, помер у віці 93 років

В Італії у віці 93 років помер ресторатор Адо Кампеол, якого називають «батьком» знаменитого десерту тірамісу. Про це повідомив губернатор області Венето Лука Дзайя на своїй сторінці в Facebook.

Адо Кампеол володів рестораном Alle Beccherie в Тревізо, де тірамісу почали подавати в 1970-х роках. Тірамісу з'явився «завдяки інтуїції і фантазії» дружини Кампеола Альби, зазначив Лука Дзайя. Співавтор десерту – шеф-кухар Роберто Лінганотто – розповідав, що він вийшов випадково під час приготування ванільного морозива, коли трохи сиру маскарпоне потрапило в суміш із яєць і цукру.

«Тревізо втрачає ще одну зірку в своїй історії їжі. Адо і його дуже довгий ресторанний бізнес...пройшли через десятиліття гостинності і якості, і цієї доброї посмішки, яка ніколи не пропадала з його обличчя», – йдеться в повідомленні губернатора області Венето.

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