Переводити «важких» нікуди. У Чернівцях Covid-реанімації завантажені на 100%

Комісія ТЕБ та НС ухвалила рішення припинити очне навчання у школах

Реанімації усіх госпітальних баз Чернівців заповнені на 100%, переводити «важких» пацієнтів наразі нікуди. Також хворими на Covid-19 суттєво завантажені відділення медичних закладів міста. Про це ішлося під час позачергового засідання обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій сьогодні, 31 жовтня.

Так, у міській лікарні №4 уже немає місць, вона заповнена на 100%, лікарня №3 – на 93%, лікарня №1 – на 67%, обласна клінічна лікарня – на 78%. Про це розповів директор Департаменту охорони здоров’я Чернівецької обласної державної адміністрації Олег Чорний.

Так, за його словами, за минулу добу, 30 жовтня, до лікарень госпіталізували 169 недужих.

«Для вихідних це дуже високий показник. Також за минулу добу померли 16 людей», – зауважив Олег Чорний.

Як результат, комісія ТЕБ та НС ухвалила рішення припинити очне навчання у школах. Заклади освіти можуть займатися дистанційно або ж продовжити канікули. Ідеться і про початкові, і про старші класи. Також припинено роботу позашкільних закладів, гуртків та спортивних секцій.

Раніше головна інфекціоністка назвала «найбезпечнішу вакцину від коронавірусу». За словами завкафедри інфекційних хвороб Національного медуніверситету імені Богомольця, це інактивована (містить у своєму складі неактивний, «вбитий» вірус) вакцина CoronaVac/Sinovac Biotech.

Нагадаємо, інфекціоністка Ольга Голубовська прогнозує, що коронавірус ще триматиме у напрузі людство кілька років, але з часом все ж піде на спад, якщо не з’являться якісь нові, більш агресивні штами.

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