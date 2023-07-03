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Підрив ГЕС: Центр нацспротиву повідомив про можливу епідемію на окупованій Херсонщині

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Підрив ГЕС: Центр нацспротиву повідомив про можливу епідемію на окупованій Херсонщині
Через підрив Каховської ГЕС на окупованій Херсонщині затопило цвинтарі, скотомогильник та біотермічну яму
фото: Telegram / Херсонська МВА

На окупованій частині регіону розташована низка об'єктів, затоплення яких загрожує епідемію

На тимчасово окупованих росіянами територіях Херсонської області може виникнути епідемія, оскільки на підтоплених внаслідок підриву Каховської ГЕС районах розташовані цвинтарі, скотомогильник та біотермічна яма. Про це повідомив Центр національного спротиву (ЦНС).

Як зазначається, йдеться про 12 кладовищ, один скотомогильник та біометричну (біотермічну) яму на окупованій частині регіону.

«Відповідні дані циркулюють у внутрішніх документах окупаційної адміністрації тимчасово окупованих територій Херсонської області, які є в розпорядженні Центру національного спротиву», – йдеться в публікації.

За повідомленням ЦНС, підтоплення таких об'єктів може призвести до епідемій на тимчасово захоплених територіях регіону.

Нагадаємо, 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, розташовану за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині. Станція повністю зруйнована й не підлягає відновленню. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. 

До слова, щоб приховати реальну кількість жертв підриву Каховської ГЕС російські терористи почали ховати загиблих в братських могилах.

Зазначається, що через спалах вірусних хвороб росіяни були вимушені розпочати заходи зі стабілізації санітарно-епідеміологічної ситуації на тимчасово окупованих територіях Херсонської області, які постраждали від підриву Каховської ГЕС.

Як відомо, вся акваторія нижче Каховської дамби не придатна для використання. Забруднена вода може призвести до спалахів гострих кишкових інфекційних хвороб: через підрив ГЕС забруднення Дніпра перевищує норму у 28 тис. разів.

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Теги: Каховська ГЕС Херсонщина епідемія

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