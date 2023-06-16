Через підрив ГЕС забруднення Дніпра перевищує норму у 28 тисяч разів

Міністр зазначив, вся акваторія нижче Каховської дамби не придатна для використання

Забруднена вода може призвести до спалахів гострих кишкових інфекційних хвороб

Наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС наразі не можливо повністю оцінити, але вони будуть величезні й для довкілля, і для здоров'я людей. Про це заявив Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я, в інтерв'ю ВВС Україна.

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«У 28 тисяч разів було перевищення по певних показниках (у річці Дніпро). Тому заборонене купання, вилов риби, не можна пити цю воду, поїти скот. Коли людина буде купатися в такій воді, то потенційно може виникнути захворювання. Очисні споруди перейшли на екстрені режими дезінфекції. Посилено моніторинг щодо якості води у водопровідній мережі, щоб не пропустити спалах», – говорить Ляшко.

Міністр також зазначив, що вся акваторія нижче Каховської дамби не придатна для використання, для купання.

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Нагадаємо, море на пляжах Одеси стало зеленим, воно продовжує викидати на берег багато сміття та навіть цілі дерева. Все це наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС.

Як показали аналізи проб води, проведені владою, холера в морській воді не зафіксована, натомість виявлено позитивні результати РНК ротавіруса А та ДНК сальмонели.

Крім того, на пляжі «Ланжерон» зафіксовано перевищення зважених речовин у 1,6 раза, заліза у 2 рази, а солоність води нижча за норму у 2,6 раза.

Раніше стало відомо, що збитки рибній галузі внаслідок підриву росіянами Каховської гідроелектростанції та руйнування водосховища можуть сягнути понад 11 млрд грн.

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До слова, Україна починає підраховувати збитки від підриву росіянами дамби Каховської гідроелектростанції: за попередніми даними, сума збитків, завданих довкіллю, вже перевищила $1,5 млрд. Знищення ГЕС також вплине на аграрний сектор – його втрати можуть становити до $10 млрд у найближчі п'ять років.