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Через підрив Каховської ГЕС на Миколаївщині загинув чоловік

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Через підрив Каховської ГЕС на Миколаївщині загинув чоловік
В області наразі підтоплено території трьох громад
фото: ДСНС (ілюстративне)

53-річний чоловік відмовився від евакуації

У селі Василівка Миколаївської області внаслідок затоплення, спричиненого підривом Каховської ГЕС, загинув 53-річний чоловік. Про це повідомив начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет.

«Через підрив окупантами Каховської ГЕС підтопленні території Снігурівської, Широківської та Горохівської громад, що на Миколаївщині. На зараз маємо одну жертву – чоловік 53 років із села Василівка, який вчора відмовився від евакуації», – йдеться у повідомленні.

Шайхет наголосив, що місцеві поліцейські працюють у посиленому режимі й на плавзасобах патрулюють території для виявлення людей, які потребують допомоги. Він закликав місцевих мешканців не нехтувати нагодою евакуюватися на безпечні території і в разі потреби телефонувати 102.

Зазначимо, що рівень води у Миколаєві перевищив позначки історичного максимуму. За дві доби після підриву Каховської ГЕС рівень води піднявся у річці Південний Буг біля міста Миколаїв на 97 см. Наразі і надалі спостерігається невелике зростання рівня води.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій. Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

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Теги: смерть Каховська ГЕС Миколаївщина

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