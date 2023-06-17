Головна Київ Новини
search button user button menu button

Невідомі «замінували» Київську ГЕС

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Невідомі «замінували» Київську ГЕС
Київська ГЕС захищена з повітря та зсередини
фото з відкритих джерел

Правоохоронці не виявили на ГЕС небезпечних предметів 

Минулої доби надійшов виклик про замінування Київської ГЕС. Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

«Після огляду території відповідними правоохоронними службами небезпечних предметів не виявлено», – інформує Міненерго.

Нагадаємо, 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, яка знаходиться за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині. Каховську ГЕС повністю зруйновано – станція відновленню не підлягає. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС.

Після підриву Каховської ГЕС в українців з'явилися побоювання, що рашисти можуть підірвати Київську ГЕС.

Проте, заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк запевнив, що уразити Київську гідроелектростанцію ракетами майже неможливо. Для її захисту зроблено все необхідне. 

Гендиректор Укргідроенерго Ігор Сирота також заявив, що Київська ГЕС добре захищена з повітря та зсередини, тому Росія не зможе підірвати цю гідроспоруду. 

Читайте також:

Теги: Київщина замінування Каховська ГЕС

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Для захисту Київської ГЕС зроблено усе необхідне
Чи можуть росіяни зруйнувати Київську ГЕС ракетами: роз’яснення військових
12 червня, 18:35
Після підриву Каховської ГЕС відбувається подальший підрив менших водосховищ і дамб
Після Каховської ГЕС окупанти підірвали ще одну дамбу
11 червня, 21:43
Російські чиновники визнають, що дії Путіна призвели до катастрофічних наслідків
Після підриву ГЕС росіяни вже просять повернутися до загальновизнаних кордонів – ISW
Сьогодні, 05:43

Новини

Невідомі «замінували» Київську ГЕС
Невідомі «замінували» Київську ГЕС
«Будинок Грушевського» на Володимирській. КМДА готує документи на отримання статусу пам'ятки архітектури
«Будинок Грушевського» на Володимирській. КМДА готує документи на отримання статусу пам'ятки архітектури
На Київщині батько понад рік ґвалтував свою малолітню доньку
На Київщині батько понад рік ґвалтував свою малолітню доньку
На Київщині зросла кількість постраждалих через ракетний удар
На Київщині зросла кількість постраждалих через ракетний удар
Скандал із барабанами для укриттів: столичні чиновники скасували закупівлю
Скандал із барабанами для укриттів: столичні чиновники скасували закупівлю
Постраждала жінка та двоє дітей: фото наслідків ракетної атаки на Київщині
Постраждала жінка та двоє дітей: фото наслідків ракетної атаки на Київщині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
26K
Після підриву ГЕС росіяни вже просять повернутися до загальновизнаних кордонів – ISW
14K
Путін погрожує атакувати країни НАТО. Нові заяви диктатора
14K
Чому рашисти сьогодні обстріляли Київ. Головна причина
8530
Експрем’єр Британії Джонсон знайшов неочікувану роботу
7255
Перша заповідь українця, яку має знати кожен
7151
Сусідня з Україною держава стала лідером з інфляції у ЄС

Новини

Знищення «Алігатора» і 20 ворожих баз: ЗСУ потужно вдарили по окупантах
Сьогодні, 06:43
Антикорупційна рада при Міноборони: на організацію чиниться тиск із залученням Шарія і Рабіновича
Вчора, 19:39
Нічна атака на південь: Генштаб повідомив про кількість збитих «Шахедів»
Вчора, 06:47
На Донбасі зросла кількість бойових зіткнень – Генштаб
15 червня, 07:27
ЗСУ завдали нищівного удару по озброєнню окупантів: дані Генштабу
14 червня, 06:50
Стало відомо, коли союзники почнуть тренувати українських пілотів на F-16
14 червня, 06:12

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту