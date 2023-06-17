Невідомі «замінували» Київську ГЕС

Київська ГЕС захищена з повітря та зсередини

Правоохоронці не виявили на ГЕС небезпечних предметів

Минулої доби надійшов виклик про замінування Київської ГЕС. Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Після огляду території відповідними правоохоронними службами небезпечних предметів не виявлено», – інформує Міненерго.

Нагадаємо, 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, яка знаходиться за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині. Каховську ГЕС повністю зруйновано – станція відновленню не підлягає. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Після підриву Каховської ГЕС в українців з'явилися побоювання, що рашисти можуть підірвати Київську ГЕС.

Проте, заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк запевнив, що уразити Київську гідроелектростанцію ракетами майже неможливо. Для її захисту зроблено все необхідне.

Гендиректор Укргідроенерго Ігор Сирота також заявив, що Київська ГЕС добре захищена з повітря та зсередини, тому Росія не зможе підірвати цю гідроспоруду.