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«Найстрашніше тільки починається». Затоплена Херсонщина виходить на друге коло пекла

Екоцид
Аліна Євич glavcom.ua
«Найстрашніше тільки починається». Затоплена Херсонщина виходить на друге коло пекла
Волонтери на Херсонщині рятували не лише собак і котів, а й курей та навіть мишу
Фото Лали Тарапакіної

«Я вкрився плямами, довелося купатися в антисептику»

Волонтери, які з’їхалися з усієї країни рятувати людей і тварин після підриву Каховської ГЕС, порівнювали перші дні своєї роботи із кошмарним сном. Однак тепер вони вважають: найстрашніше тільки починається.

Тварин, які масово гинули у воді, немає де ховати. Місцеві жителі відмовляються евакуюватися і при цьому хочуть, щоби їм постійно возили їсти під обстрілами. На Херсонщині, там де сходить вода, стоїть неймовірний сморід. Ширяться чутки про випадки холери та дизентерії.

«Крематорію, який «купили» до війни, немає, доведеться рити могильник»

Дмитро Шевельов, волонтер, який прибув у Херсон вже 7 червня, обурений бездіяльністю місцевої влади. Одна з величезних проблем на Херсонщині зараз – трупний сморід, який стоїть у кількох районах, де почала сходити вода. Проблему мав би вирішити куплений ще до повномасштабного вторгнення крематорій або ж холодильники, які тоді ж придбала місцева влада та комунальне підприємство «Гарантія», що опікується всіма питаннями стосовно тварин у Херсоні. Однак виявилося, що ані крематорію, ані холодильників нема.

Волонтери досі пересуваються Херсонщиною на човнах, хоча багато плавзасобів передали ДСНС
Волонтери досі пересуваються Херсонщиною на човнах, хоча багато плавзасобів передали ДСНС
Фото: Facebook Дмитра Шевельова

«В обласній адміністрації зареєстроване КП «Гарантія», яке займається всіма питаннями, пов’язаними з тваринами: стерилізацією, відловом, захороненням тощо. До війни цією організацією керував майбутній колаборант Ігор Семенчев і за його каденції був куплений крематорій для загиблих тварин Херсону. Точніше, за документами він був придбаний. По факту ж, коли постало питання, що робити з трупами, у комунальному підприємстві повідомили, що в них немає ані холодильників, ані крематорію», – пояснює волонтер.

За словами Шевельова, це значно ускладнює нинішню ситуацію, адже трупів тварин дуже багато і дівати їх нема куди.

«Варіантів було два: або масово ховати загиблих тварин (серед місцевих волонтерів точаться чутки, що у якомусь кар’єрі вже вирили яму і туди скидатимуть трупи), або ж везти на кремацію у Миколаїв. Але щоби довезти, потрібні холодильники, яких також нема. І фактично зараз трупи нікуди не везуть, лише складають на території КП «Гарантія». Досі незрозуміло, де буде захоронення. Нема відповіді від місцевої влади», – обурюється Дмитро Шевельов.

«Вода з-під крану не годиться навіть як технічна»

Волонтер «Об’єднаного гуманітарного фронту» Олександр Антропов розповідає про катастрофічну ситуацію на затоплений лівобережній Херсонщині, яку контролюють окупанти. За його словами, люди там не отримують гуманітарку. У воді, яка досі стоїть, плавають трупи людей і тварин.

Лівобережжя Херсону досі затоплене. На правому березі ситуація краща
Лівобережжя Херсону досі затоплене. На правому березі ситуація краща
Фото Дмитра Шевельова

У той же час Херсон, правий його берег, за словами волонтерів, вже починає відновлюватися. У найменш постраждалих районах є навіть електрика і централізоване водопостачання. От тільки ця вода ні для чого не придатна

«Воду, яка тече з-під крана, не можна використовувати навіть як технічну, нею не можна митися, її забрудненість у кілька разів перевищує максимально допустимі показники. Це стосується Херсона, Олешків всієї області, та й сусідніх регіонів. Повернувшись до Києва я помітив, що моя шкіра вкрилася плямами. І це був не бруд. Я швидко викупався в антисептику, зараз все нормально», – каже волонтер Шевельов.

«Херсон завалений гуманітаркою, а Херсонщина не має нічого»

Затоплена індустріальна зона у Херсоні
Затоплена індустріальна зона у Херсоні
Фото Лали Тарапакіної

 «У перші дні ми отримали дозвіл їздити з ДСНС затопленими територіями, тоді як волонтерам, які не мали домовленості з рятувальниками, заборонили виходити на воду, бо багатьох течія зносила на лівий берег і, відповідно, збільшувався ризик загинути. Ми привезли і передали ДСНС кілька човнів, бо на момент підриву дамби вони мали лише три. Багато човнів вкрали росіяни, тікаючи з правого берега на лівий», – розповідає волонтер Олександр Антропов.

Вода поступово сходить, відкриваючи наслідки жахливих руйнувань
Вода поступово сходить, відкриваючи наслідки жахливих руйнувань
Фото: «Главком»

Антропов додає: те, що спершу дуже тішило (величезна кількість гуманітарки) з часом перетворилося на проблему. За словами волонтера, координації між місцевою владою і тими, хто приїхав допомагати, з перших днів не було. Усі привозили, віддавали, закуповували щось «від себе». Обліку не було, конкретні потреби адресно не збирали навіть на третій день. Цим, за словами Олександра Антропова, були розчаровані й іноземні волонтери.

Зараз волонтери на Херсонщині хочуть впровадити єдину систему обліку потреб населення й наявності гуманітарки.

«Херсон завалений гуманітаркою. Кожен хаб може забезпечувати нею людей від кількох тижнів до кількох місяців. Але люди на емоціях і досі скуповують продукти, ліки тощо і везуть у Херсон. А коли приїздять, ходять вулицями і шукають, кому би віддати, бо місто буквально перенасичене гуманітаркою. Натомість Херсонщина і сусідні області, де затоплені дороги і уся територія прострілюється, не мають нічого. Там складно навіть зрозуміти реальні потреби населення, бо інформація надходить дивна і пов’язано це, я так думаю, з корупцією. Наприклад, у нас була можливість передати 20 тонн продуктових наборів. Єдине, про що ми просили, передавати усе підзвітно, людям у руки. Ми обдзвонили всі громади Херсонщини, куди можна спробувати дістатися, і нам казали, що таке «підзвітне» їм не треба. Вони відмовились від гуманітарки, хоча потреба є – у нас селяни з тих самих громад просять ці продукти», – пояснює волонтер.

«Навіть голод не змусить людей виїхати»

Тисячі людей залишилися на Херсонщині попри те, що їх домівки затоплені
Тисячі людей залишилися на Херсонщині попри те, що їх домівки затоплені
Фото Карини Ольшанської

Волонтери також нарікають на впертих містян, які відмовляються їхати зі своїх затоплених будинків. За їхніми свідченнями, нерідко буває таке, що добровольці, ризикуючи життям, під обстрілами приходять на човнах до жителів, аби їх врятувати, а ті замість евакуації просять продуктові набори.

«Був випадок: надійшла інформація про 20 людей в одному затопленому будинку, з якими три дні не було зв’язку. Ми туди поїхали. Запропонували їм виїхати – вони відмовились. Але почали просити, щоби ми постійно привозили їм їжу. І це складна моральна дилема: дати їм їжу, тобто дати можливість жити у затопленні, або ж не давати нічого і це, можливо, пришвидшить їхній виїзд, мотивує до нього. Хоча з нашого досвіду – людей нічого не може змусити евакуюватися, навіть голод. Навіть якщо з ними діти», – каже Олександр Антропов.

Волонтер додає, що зараз потрібна не стільки гуманітарка, скільки інструменти для ліквідації наслідків затоплення. Тобто все, чим можна відкачувати і очищувати воду.

«За чутками вже є спалахи дизентерії, є підозри на випадки холери й інші інфекційні захворювання. (Епідемічна ситуація на півдні контрольована, але напружена, у підтоплених районах через підрив Каховської ГЕС фахівці не виявили небезпечних інфекційних захворювань, повідомив 11 червня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі телемарафону, – «Главком»)

Можливо, це вкиди, але я не здивуюся, якщо це виявиться правдою. Тим паче якщо врахувати, скільки було затоплено давніх захоронень, цвинтарів і братських могил, особливо на непідконтрольній території. Трупи людей і тварин. І це все «доганяється» 30-градусною спекою і розлитим мастилом, пальним тощо… Зараз всі готуються до ліквідації наслідків», – зазначає Антропов.

Відновити приватні будинки, затоплені під самий дах, буде неможливо
Відновити приватні будинки, затоплені під самий дах, буде неможливо
Фото: «Главком»

Дмитро Шевельов додає, що робочих рук поки вистачає. Нині вода відходить, затоплені території ще не розміновано, триває так зване затишшя. Припиниться воно вже днями, коли вода зійде і місцеві намагатимуться відновити свої будинки. Водночас росіяни намагаються цьому завадити.

«Війська окупантів почали дуже активно «класти» по місту. І якщо під час затоплення ще були умовно безпечні райони у Херсоні (там, де прилітало менше), то зараз таких районів немає. Прилітає скрізь – хаотично, без перерв, усім, що є в арсеналі орків. Час від вильоту до прильоту – 5 секунд, тому зараз взагалі небезпечно там бути. Але волонтери лишаються. Просто є правило: коли криють – треба перечекати обстріл: зупинитися й нікуди не рухатися. Бажано дуже швидко опинитися у безпечному місці, але не виходити на відкриті території», – каже волонтер.

Аліна Євич, для «Главкома»

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Теги: екологія катастрофа Херсонщина Херсон Каховська ГЕС

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