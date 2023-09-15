Потрібно рятувати, а не ампутувати. Ексрадник міністра охорони здоров'я звернувся до влади
Сошинський закликає владу змінити підхід до порятунку кінцівок військових
Більше половини ампутованих на фронті кінцівок можна було врятувати. Про це в інтерв'ю Євгену Комаровському розповів ініціатор національної програми «Врятуй Кінцівку» Сергій Сошинський.
За словами Сошинського, на протезування держава витрачає понад 2,5 млн грн на одну людину. А на збереження кінцівки усього 8 635 грн. Також на протез потрібно чекати, на що поранені часу не мають.
Травмовані воїни стоять у чергах на операції, грошей на які не вистачає, а чекання зменшує вірогідність врятувати функцію рук і ніг. М'язи атрофуються, а нерви втрачають чутливість.
Держава не може повноцінно фінансувати порятунок кінцівок, а місцева влада не розуміє, що таке лікування треба дофінансовувати. Коли людина отримує діагноз, їй треба самостійно шукати великі кошти, щоби врятуватися від ампутації.
Сергій Сошинський запевняє: якщо розв'язати проблему збереження кінцівки, то ампутацій стане набагато менше. Врятувати кінцівку набагато вигідніше, ніж її протезувати. Як самому пораненому, так і суспільству, і державі.
Відомо, що закуплені по мінімальним цінам у системі Прозоро протези для онкохворих нормально експлуатуються лише 1,5-2 роки. Потім вони зношуються і їх треба змінювати.
Сошинський наголошує на важливості розгляду цієї проблеми та забезпеченні ефективного лікування для поранених військових та громадян, які стали жертвами російської агресії.
Зазначимо, Сергій Сошинський – український громадський діяч у галузі медицини та президент Міжнародного благодійного фонду «Здоров'я українського народу». Він є ініціатором національної програми «Врятуй Кінцівку».
За даними експертів, очікувана кількість людей з ампутованими кінцівками становить вражаючу цифру – від 17 000 до 22 600. Програма покликана цю цифру знизити.
Місія нацпрограми «Врятуй Кінцівку» – запобігти Україні стати країною ампутантів та інвалідів. У рамках програми планується провести від 15 тисяч до 40 тисяч операцій протягом одного-трьох років. Вартість врятованої кінцівки становить, в середньому, 45 721 грн і національна програма ці витрати дофінансовує.
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