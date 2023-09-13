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Міністерка соціальної політики роз’яснила, як безоплатно отримати протез в Україні

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Міністерка соціальної політики роз’яснила, як безоплатно отримати протез в Україні
Для отримання протеза українцям немає потреби їхати за кордон або збирати грош
фото: interfax

Максимальна вартість протеза для військових становить 2 млн грн, а термін виготовлення – близько 30 днів

Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович розповіла в коментарі «Українській правді» про людей, які телефонували на урядову гарячу лінію з питань протезування. Вона підкреслила, що всі вони, як і більшість українців, не знали, що якісний протез можна отримати в Україні абсолютно безоплатно.

Жолнович заявила, що для отримання протеза українцям немає потреби їхати за кордон або збирати гроші – кошти на протези щороку передбачені в бюджеті.

Міністерка розповіла: «Перше, що я запитувала тих, хто телефонував: «Де перебуває людина, якій потрібен протез?» Від цього залежить її маршрут. Якщо людина ще у лікарні, можна звернутися до соціального працівника і він допоможе оформити документи на протез. У деяких лікарнях в межах пілотного проєкту працюють соціальні працівники у складі реабілітаційних мультидисциплінарних команд. Якщо соціального працівника немає в лікарні, потрібно звернутися до лікаря з проханням запросити фахівця з територіального відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю».

Оксана Жолнович додала, що варто поцікавитись, чи укладено у медзакладі меморандум з протезистами-ортезистами. Якщо так, ці фахівці також допоможуть оформити документи, які потрібні для протезування. Якщо людину уже виписали з лікарні, можна звернутися до найближчого ЦНАПу чи в місцевий орган соціального захисту населення і подати документи там.

Глава Мінсоцполітики підкреслила, що подати заяву на безоплатний протез можна також онлайн, через електронний кабінет особи з інвалідністю.

Крім того, вона розповіла, військовому не потрібно чекати на встановлення інвалідності, щоб отримати протез. Достатньо довідки про обставини травми від командира військової частини, а серед обов'язкових документів: висновок ВЛК – для військових, або ЛКК – для цивільних.

Держава покриває не тільки вартість власне протезу, а і його обслуговування та ремонт (за потреби). Максимальна компенсація вартості протеза для військових – 2 млн грн, при цьому компанію для протезування можна обрати на власний розсуд із 50 представлених на ринку. Чекати на протез довго не доведеться – в середньому - 30 днів.

Практично всі комплектуючі складаються за принципом конструктора. Їх виготовляють провідні міжнародні компанії, а наші протезисти абсолютно вільно закуповують і використовують;

Жолнович додала: «Як показує наша реальність, з протезом можна їздити на авто, займатися спортом, підійматися в гори і робити багато інших звичних речей. Питання також у майстерності опанування та внутрішній мотивації людини. Ми зі сторони держави робимо усе, аби якісний протез був доступний тим, хто його потребує».

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Теги: Міністерство соціальної політики документи українці гроші

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