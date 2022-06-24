Рада із захисту прав пацієнтів б'є на сполох: з аптек зникнуть 700 препаратів (список)

Українці під час війни залишаться без звичних ліків?

22 травня Верховна Рада заборонила постачання медпрепаратів з РФ і Білорусі. Законопроєкт щодо обмеження обігу лікарських засобів, виробництво яких розташовано на території РФ або Республіки Білорусь схвалили, однак МОЗ досі не оприлюднив ліки, які потрапляють під цю заборону.

Водночас найближчим часом українці можуть стикнутися з дефіцитом ліків, а як наслідок – із загостренням хвороб, пояснює президент Всеукраїнської Ради захисту прав та безпеки пацієнтів Віктор Сердюк.

«На заміну ліків потрібен час, лікарі, кардіологічні відділення, реанімації після алергій і тощо. Щоб підібрати інший препарат для аритмії – потрібен стаціонар, перевірка ритму серця, десятки кардіограм, пробувати новий препарат, підбирати дозу. Це прописано в протоколі. І це потрібно для кожного пацієнта. А нас мільйони! Їхнє здоров’я під загрозою. Чиновників, через новий закон, змушують взяти на себе таку відповідальність», – попереджає Віктор Сердюк.

Також, за його словами, для хронічних хворих можливі важкі наслідки заміни ліків. Адже згідно протоколів лікування, заміну препаратів проводять лише, якщо ліки не допомагають. І для заміни потрібно класти пацієнта в стаціонар, підбирати новий препарат, його дозу, перевіряти дію, і бути готовим, що в пацієнта може виникнути алергія, тобто в лікарні обов’язково має бути реанімація.

«Те, що нарешті заборонили ліки, вироблені в Росії та Білорусі – всі тільки за. Але зараз йдеться про сотні і сотні ліків міжнародних компаній, які вироблені в Європі, Азії, СШАта інших країнах», – додає Віктор Сердюк.

Також ним опублікований неофіційний перелік ліків, які можуть потрапити під заборону, це близько 700 найменувань. Офіційного переліку ліків від МОЗ ще не оприлюднено.

Довідково

22 травня Верховна Рада внесла зміни до закону «Про лікарські засоби» щодо обмеження обігу лікарських засобів, виробництво яких розташовано на території РФ або Республіки Білорусь.

Відповідно до пояснювальної записки, мета законопроєкту – обмеження обігу в Україні лікарських засобів, виробництво яких хоча б частково розташовано на території РФ або РБ, зменшення фінансової підтримки військової машини цих країн, стимулювання відмови від поставок товарів з цих країн в усьому світі.

Так, у держреєстрації лікарського засобу може бути відмовлено у разі, якщо встановлено, що один або декілька етапів виробництва здійснювалось підприємствами, розташованими на території РФ і Білорусі.

Скасовувати держреєстрацію ліків також буде дозволено, якщо заявник або його представник пов’язані з російськими компаніями.

Також законопроєктом надається право Кабміну на період дії воєнного стану в Україні тимчасово зупинити експорт лікарських засобів у разі незабезпечення потреб системи охорони здоров’я України в таких лікарських засобах у повному обсязі.