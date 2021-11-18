Рада прийняла закон, який допоможе ковід-лікарням купувати кисень

Сьогодні парламентарі розглядають низку «ковідних» законопроєктів

Верховна Рада внесла зміни до закону «Про публічні закупівлі». Йдеться про проєкт за номером 6293 щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби. За відповідний документ проголосували 337 нардепів.

У пояснювальній записці йдеться, що метою законопроєкту є покриття критичної потреби опорних закладів у незалежних джерелах кисню, а саме – кисневих станціях.

Перед цим нардепи відпраавили інший ковідний законопроєкт на доопрацювання. Йдеться про щодо спрощення організації та проведення процедур закупівель сільськими, селищними радами, міськими територіальними громадами (5289)

Як повідомляв «Главком», сьогодні сьогодні Верховна Рада проведить два засідання – чергове та позачергове.

Як відомо, Рада готує серйозне покарання за підробку covid-документів. Проєкт закону передбачає амністію, а також штрафи до 170 тис. грн чи три роки тюрми за підробку сертифікатів.

Напередодні Рада ввела штрафи за продаж ліків дітям.