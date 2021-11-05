Ковідний апокаліпсис на Миколаївщині: родичі хворих штурмують лікарню з вимогою надати кисень (фото)

У Миколаївській області лише три лікарні забезпечені частково та одна забезпечена всім необхідним для лікування коронавірусної хвороби

Пацієнтів госпіталізують до лікарень без кисню, підготовленого персоналу та реанімації.

У Миколаївській області родичі хворих на коронавірус, штурмом беруть обласну інфекційну лікарню з вимогою надати кисень їх рідним. Про це повідомила головна лікарка лікарні Світлана Федорова на своїй сторінці у Facebook.

Медик також зазначила, що лише три лікарні забезпечені частково та одна забезпечена всім необхідним для лікування коронавірусної хвороби. Пацієнтів госпіталізують до лікарень без кисню, підготовленого персоналу та реанімації. Разом з тим, місцева влада: ОДА та облрада надсилають до Києва звіти про повну забезпеченість регіону всім необхідним.

«Нічне свавілля сьогодні. О 00.15 ночі увірвалася група незнайомих людей на територію лікарні. Зламали шлагбаум, почали вибивати двері до приймального покою. З погрозами накинулися на персонал, з вимогою «кисень!!!». Тривожна кнопка є. Викликали відразу поліцію. Черговий лікар, медсестра, санітарочка-дівчинка… Що вони проти агресії зневірених людей?!Виявилося, що слідом в'їхала якась машина (типу «приватна швидка»), не «мед престиж», без розпізнавальних знаків, чи був хоч один медик у цій, так званій «швидкій» – не відомо. Але там була вкрай важка хвора, в агональному стані, сатурація 35. І не було кисню, не було умов транспортування такої хворої (у такому стані взагалі не можна транспортувати – це знають медики, на жаль, не знають ті, хто на хвилі ковіду виріши підзаробити, обзиваючи себе «приватною швидкою»), – розповіла вона.

«На сьогодні, з усього переліку, тільки в 3-х лікарнях є хоч щось. І лише в одній (нашій) є все. Щодня в мене з самого ранку під кабінетом стоять родичі. Щодня сотні дзвінків та десятки повідомлень у месенджер. «Не приймають у 5 міськлікарню, вимагають, щоб разом із хворим привезли кисень свій», «родичка в 1 міськлікарню-сатурація 60, не забирають у реанімацію, немає місць», «ми зі Снігурівки – немає кисню та реанімації, заберіть нас» і т.д. і т.п.», – пояснила Федорова.

Лікар також додала, що самотужки забезпечує пацієнтів усім необхідним. «Можна було три дні тому всю область забезпечити рідким киснем. Не захотіли – чорт з вами, я привезу для потреб своєї лікарні 5 тонн (вже везу), в обхід вашої довбаної бюрократії. Ау, поліція, я буду в обхід всього рятувати хворих – одразу починайте заводити кримінальні справи!» – констатувала головлікар.

Нагадаємо, у міській лікарні Миколаєва закінчився кисень і хворі на коронавірус опинилися у критичній ситуації.

Як повідомлялося, київські лікарні використовують втричі більше кисню, ніж у попередню хвилю коронавірусу.