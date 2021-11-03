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    Київські лікарні використовують втричі більше кисню, ніж у попередню хвилю коронавірусу

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    У столиці майже 75% ліжок з киснем заповнено - Київські лікарні використовують втричі більше кисню, ніж у попередню хвилю коронавірусу
    У столиці майже 75% ліжок з киснем заповнено
    Фото: скріншот із відео

    Фахівці не виключають, що може виникнути проблема нестачі кисню в київських лікарнях

    Київ робить все можливе, щоб зупинити стрімке розповсюдження коронавірусу і щоб забезпечити лікарні та медичний персонал всім необхідним обладнанням, матеріалами та медикаментами. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook.

    «Серед пріоритетних завдань – безперебійне забезпечення відділень, що приймають хворих на Covid-19, киснем. Іще перед першою хвилею пандемії ми розпочали облаштовувати в опорних лікарнях централізовані системи подачі кисню до ліжок та встановлювати на території медзакладів великі резервуари для рідкого кисню. Бо кожне ліжко з киснем – це врятоване життя пацієнта. Сьогодні у столиці 6050 ліжок, підготовлених для лікування хворих на коронавірус, 88% з них уже оснащені системою подачі кисню», – розповів Кличко.

    Кошти на це виділяє і місто, і держава. Зокрема, Київ отримав 54 млн грн на ремонт та встановлення кисневих трас у медзакладах.

    Кличко зазначив, що сьогодні міські лікарні щодоби використовують від 35 до 45 тонн кисню. «За словами лікарів, це майже втричі більше, ніж під час попередньої хвилі вірусу. І це – колосальні обсяги», – сказав мер.

    Тому столична влада працює, щоб постійно поповнювати запаси кисню.

    «Кисень у місті поки є. Ми уклали попередньо договори з різними підприємствами на його постачання. Втім, у разі стрімкого збільшення кількості хворих, які потребують кисневої підтримки, – а сьогодні ліжок з киснем у столиці заповнено майже 75%, – фахівці не виключають, що може виникнути проблема нестачі кисню», – зазначив мер.

    Кличко поширив коментар головного лікаря Київської міської клінічної лікарні №12 Таїсії Лободи про те, наскільки встановлення централізованої системи подачі кисню допомагає рятувати життя важких хворих.

    Як повідомлялося, за минулу добу, 2 листопада, у Києві коронавірус підтверджено у 2024 осіб, від ускладнень хвороби померли 69 осіб.

    З 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.

    Київ може пробути у «червоній» карантинній зоні ще місяць. Поки що у столиці позитивна динаміка щодо зменшення захворюваності не спостерігається.

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    Теги: Віталій Кличко Київ лікарня епідемія коронавірус
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    Київські лікарні використовують втричі більше кисню, ніж у попередню хвилю коронавірусу