Разумкова перевіряють на коронавірус через хворобу нардепа Шахова – ЗМІ



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Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков Фото: Главком

У парламенті визначають коло осіб, які мали контакт з нардепом Шаховим та проводять їх перевірку

У Верховній Раді перевіряють спікера Дмитра Разумкова та депутатів, які контактувати із зараженим коронавірусом нардепом Сергієм Шаховим.

Про це повідомили співрозмовники УП у керівництві парламенту.

За інформацією ЗМІ, зараз у парламенті визначають коло осіб, які мали контакт з Шаховим та проводять їх перевірку. У тому числі тест на вірус має пройти спікер парламенту Дмитро Разумков.

Станом на вечір середи, за даними видання, у Разумкова не було симптомів Covid-19.

«Разумков почувається добре. Але все одно перевіриться», - повідомив співрозмовник ЗМІ.

До слова, президент Володимир Зеленський назвав брехнею страшилки про 400 тисяч хворих на коронавірус в Україні.

Нагадаємо, що «Главком» отримав інформацію з апарату Верховної Ради про те, що у нардепа Сергія Шахова виявили коронавірус.

Також телеграм-канал «Тёмный Рыцарь» опублікував документ і стверджує, що це справжня довідка з поліції, в якій ідеться про переведення особового складу правоохоронців Обухівського району на посилений режим роботи через виявлений випадок коронавірусу у районі. У документі йдеться, що позитивний тест має Сергій Шахов, народний депутат України.

Зазначимо, що на початку березня, 8 і 9 числа, Шахов відвідував Францію.

Напередодні повідомлялося, що 18 депутатів парламенту Франції підхопили новий коронавірус. У депутата Жана-Люка Рейтцера, який став першим членом асамблеї, що заразився вірусом, хвороба прогресувала. Він залишається у лікарні.

Депутат від ОПЗЖ Олег Волошин, як відомо, наприкінці лютого зустрічався з Райтцером, і після цього самоізолювався в Україні. Коронавірус у нього не підтвердили.