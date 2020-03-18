Депутат, який заразився коронавірусом, недавно спілкувався з прем'єром (фото)



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Фото Шмигаля з Шаховим зроблене, за різними даними, чи 4, чи 6 березня

Сергій Шахов спілкувався з Денисом Шмигалем і тиснув йому руку 4-6 березня, а інкубаційний період коронавірусу - два тижні

Народний депутат Сергій Шахов, який отримав позитивний тест на коронавірус, недавно спілкувався з прем'єром Денисом Шмигалем.

Про це написав речник «Нацкорпусу» Роман Чернишов у Facebook і виклав відровідне фото.

«Сьогодні 18 березня. Інкубаційний період вірусу - два тижні. Фото - 4 березня (за іншими даними - 6-го, але не суть). Нехай Шмигаль кулею летить здавати аналізи і відзвітує про результати», - написав Чернишев.

Нагадаємо, що «Главком» отримав інформацію з апарату Верховної Ради про те, що у нардепа Сергія Шахова виявили коронавірус.

Також телеграм-канал «Тёмный Рыцарь» опублікував документ і стверджує, що це справжня довідка з поліції, в якій ідеться про переведення особового складу правоохоронців Обухівського району на посилений режим роботи через виявлений випадок коронавірусу у районі. У документі йдеться, що позитивний тест має Сергій Шахов, народний депутат України.

Зазначимо, що на початку березня, 8 і 9 числа, Шахов відвідував Францію.

Напередодні повідомлялося, що 18 депутатів парламенту Франції підхопили новий коронавірус. У депутата Жана-Люка Рейтцера, який став першим членом асамблеї, що заразився вірусом, хвороба прогресувала. Він залишається у лікарні. Депутат від ОПЗЖ Олег Волошин, як відомо, наприкінці лютого зустрічався з Райтцером, і після цього самоізолювався в Україні. Коронавірус у нього не підтвердили.