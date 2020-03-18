У одного із депутатів Верховної Ради виявили коронавірус



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Сергій Шахов поки не коментує інформацію про хворобу

Сам нардеп поки заперечує, що він захворів на коронавірус

У народного депутата Сергія Шахова підтвердився тест на коронавірус. Про це «Главкому» повідомило джерело в апараті Верховної Ради.

Також Телеграм-канал «Тёмный Рыцарь» опублікував документ і стверджує, що це справжня довідка з поліції, в якій ідеться про переведення особового складу правоохоронців Обухівського району на посилений режим роботи через виявлений випадок коронавірусу у районі. У документі йдеться, що позитивний тест має Сергій Шахов, народний депутат України.

Сам Шахов спростовує наразі цю інформацію: «Коронавірус у них у головах, у тих, хто таку нісенітницю говорить. У мене була температура, реально викликав лікарів. Це звичайне ГРВІ. Зараз відчуваю себе нормально. А цим, які запускають всякі чутки, напевно, потрібно більше паніки», - заявив депутат.

Зазначимо, що на початку березня, 8 і 9 числа, Шахов відвідував Францію.

Напередодні повідомлялося, що 18 депутатів парламенту Франції підхопили новий коронавірус. У депутата Жана-Люка Рейтцера, який став першим членом асамблеї, що заразився вірусом, хвороба прогресувала. Він залишається у лікарні. Депутат від ОПЗЖ Олег Волошин, як відомо, наприкінці лютого зустрічався з Райтцером, і після цього самоізолювався в Україні. Коронавірус у нього не підтвердили.