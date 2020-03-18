Зеленський назвав брехнею страшилки про 400 тисяч хворих на коронавірус в Україні



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Володимир Зеленський: вірус поширюється територією України не так швидко, як у решті Європи

Президент: набагато швидше вірусу розповсюджуються фейки щодо нього

Президент Володимир Зеленський назвав брехнею страшилки про 400 тисяч хворих на коронавірус в Україні.

Про це він сказав у відеозверненні ввечері 18 березня.

«Набагато швидше вірусу розповсюджуються фейки щодо нього. Страшилки про 400 тисяч хворих на коронавірус в Україні – брехня», - сказав президент.

Зеленський закликав всіх українців довіряти тільки офіційним джерелам інформації – офіційним сторінкам МОЗу, Уряду, Верховної Ради, Офісу президента України.

Глава держави заявив, що коронавірус поширюється територією України не так швидко, як у решті Європи.

При цьому він додав, що станом на ранок 18 березня в Україні зафіксовано 14 випадків захворювання на коронавірус. Десять - у Чернівецькій області, три в Київській та один – у Житомирській. Два з випадків, на жаль, летальні.

Картка народного депутата з депутатської групи «Довіра» Сергія Шахова «голосувала» під час позачергового пленарного засідання Верховної Ради 17 березня, зазначив Зеленський.

«На жаль, його тест на коронавірус показав позитивний результат. Пана Шахова ізольовано. Вчора у системі «Рада» була зареєстрована його персональна картка для голосувань. Його колеги кнопкодавили. На жаль», - сказав президент.

Зеленський зазначив, що встановлено повний список осіб, з якими Шахов контактував останнім часом – всі вони пройдуть швидкий тест на коронавірус.

Нагадаємо, що «Главком» отримав інформацію з апарату Верховної Ради про те, що у нардепа Сергія Шахова виявили коронавірус.

Також телеграм-канал «Тёмный Рыцарь» опублікував документ і стверджує, що це справжня довідка з поліції, в якій ідеться про переведення особового складу правоохоронців Обухівського району на посилений режим роботи через виявлений випадок коронавірусу у районі. У документі йдеться, що позитивний тест має Сергій Шахов, народний депутат України.

Зазначимо, що на початку березня, 8 і 9 числа, Шахов відвідував Францію.

Напередодні повідомлялося, що 18 депутатів парламенту Франції підхопили новий коронавірус. У депутата Жана-Люка Рейтцера, який став першим членом асамблеї, що заразився вірусом, хвороба прогресувала. Він залишається у лікарні. Депутат від ОПЗЖ Олег Волошин, як відомо, наприкінці лютого зустрічався з Райтцером, і після цього самоізолювався в Україні. Коронавірус у нього не підтвердили.