СБУ назвала сайти, де є правдива інформація про коронавірус



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У Службі закликають українців не піддаватися паніці

Служба безпеки України оприлюднила сайти, на яких можна знайти всю правдиву і свіжу інформацію щодо коронавірусу.

Інформація оприлюднена на сторінці відомства у Facebook.

«Друзі, зважаючи на актуальність загрози погіршення епідеміологічної ситуації в Україні та для зниження ризиків поширення коронавірусної інфекції Covid-19, закликаємо вас утриматись від проведення та відвідування масових заходів, а також дотримуватись елементарних правил безпеки. І найголовніше - не піддаватись будь-яким проявам паніки!» - закликають у СБУ.

За посиланнями - актуальна та детальна інформація про те, як правильно діяти в цій ситуації: Telegram-бот для оперативної відповіді на запитання щодо коронавірусу в Україні; Telegram-канал «Коронавірус_інфо» з оперативною та поточною інформацією щодо ситуації з вірусом COVID-19 в Україні; Телеграм-канал для лікарів. А також сторінка Міністерства охорони здоров'я України у Facebook та cторінка Центру громадського здоров’я України Facebook.

Нагадаємо, із 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.

Кабінет міністрів запровадив карантин у межах всієї України з 12 березня по 3 квітня.

В Україні 10 березня отримано 5 повідомлень щодо нових підозр на Covid-19. Два зразки вже надійшли у вірусологічну лабораторію, проводять дослідження.

Загалом, в Україні було перевірено 43 зразки з підозрою на COVID-19,

10 березня ввечері в Київ надійшли швидкі тести на діагностування коронавірусу, які замовило місто. Їх вже 2,5 тисячі, до кінця цього тижня має бути 5 тисяч. Тест-системи доставлять у сім визначених базових лікарень для прийому хворих з підозрою на коронавірус. Обладнання для експрес-тестування в аеропортах, встановлення якого ініціює столиця, повинне надійти в місто до кінця цього тижня. Його встановлять в аеропортах ім. Сікорського та «Бориспіль».

Як повідомлялося, станом на 11 березня кількість хворих на коронавірус у світі сягнула 119 284 осіб. У 70 882 виявлених випадків захворювання одужали 66 582 (94%), померли 4300 (6%).