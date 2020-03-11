Луценко оприлюднив список фірм, які вивезли маски з України



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В лютому з України попри епідемію вивезли понад 500 тонн масок

Україна вже під час епідемії продовжувала експортувати життєво важливі медичні маски

Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що в лютому з України вивезли 118 тонн медичних масок із фільтром і 408 тонн масок без фільтру.

Відповідну заяву він зробив у Facebook, підкріпивши її знімком монітора з певними даними – вочевидь щодо експорту цих виробів. На них можна бачити низку експортерів.

«Я б рекомендував уряду чесно сказати, хто винен в тому, що в лютому з України вивезли 118 тонн масок із фільтром і 408 тонн масок без фільтру. Ясно, що ТОВ «Мамона Трейд» вивезе все, що хоче. Але всі розумні країни давно заборонили вивозити ці життєво необхідні для хворих і медиків вироби. У нас же за останні три місяці експорт цієї продукції становив 983,5 тонни!» – заявив політик.

Нагадаємо, сьогодні на закритому засіданні Кабмін запровадив усеукраїнський карантин до 3 квітня.

Крім того Кабмін заборонив експорт товарів протиепідемічного призначення до 1 червня. Також було ухвалене рішення про те, що уряд виділить 100 млн грн на засоби захисту від коронавірусу.