Сенцов розповів, як відновлювався після голодування
Олег Сенцов готувався до другого голодування, хоча розумів, що воно вже не приверне стільки уваги, як перше, «але виходу не було»
Український режисер і колишній в’язень Кремля Олег Сенцов розповів, як він відновлювався після голодування під час ув’язнення в Росії.
Про це Сенцов заявив в ефірі «Громадського».
«Минув рік, я активно відновлювався, харчувався, займався спортом. Мені дали можливість займатися спортом, аби сидів спокійно. Я готувався до другого голодування. Тому що розумів, що якщо нічого не станеться після виборів президента, якщо знову ситуація зайде в глухий кут, я буду голодувати. Я розумів, що друге голодування вже не приверне стільки уваги, як перше, але виходу не було. Потім пішли якісь зрушення, і я сказав адвокату, що притримаю цей крайній захід для випадку, якщо мости знову будуть спалені», – повідомив Сенцов.
Зазначимо, що Сенцов давав свідчення про тортури ФСБ у полоні для Гаазького трибуналу.
Сенцов також заявив, що не визнає анексований Росією Крим та окуповані території Донбасу територією РФ.
До слова, напередодні Сенцов у Києві відвідав виставу «Схід-Захід».
Раніше Сенцов у своєму виступі на міжнародному форумі YES-2019 у Києві звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням щодо звільнення решти бранців Кремля, розповівши присутнім про пластикову банку із синьо-жовтою наліпкою, яка протягом п’яти років була з ним в російських тюрмах.