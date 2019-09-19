Сенцов розповів, як відновлювався після голодування



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Колишній в’язень Кремля Олег Сенцов

Олег Сенцов готувався до другого голодування, хоча розумів, що воно вже не приверне стільки уваги, як перше, «але виходу не було»

Український режисер і колишній в’язень Кремля Олег Сенцов розповів, як він відновлювався після голодування під час ув’язнення в Росії.

Про це Сенцов заявив в ефірі «Громадського».

«Минув рік, я активно відновлювався, харчувався, займався спортом. Мені дали можливість займатися спортом, аби сидів спокійно. Я готувався до другого голодування. Тому що розумів, що якщо нічого не станеться після виборів президента, якщо знову ситуація зайде в глухий кут, я буду голодувати. Я розумів, що друге голодування вже не приверне стільки уваги, як перше, але виходу не було. Потім пішли якісь зрушення, і я сказав адвокату, що притримаю цей крайній захід для випадку, якщо мости знову будуть спалені», – повідомив Сенцов.

Зазначимо, що Сенцов давав свідчення про тортури ФСБ у полоні для Гаазького трибуналу.

Сенцов також заявив, що не визнає анексований Росією Крим та окуповані території Донбасу територією РФ.

До слова, напередодні Сенцов у Києві відвідав виставу «Схід-Захід».

Раніше Сенцов у своєму виступі на міжнародному форумі YES-2019 у Києві звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням щодо звільнення решти бранців Кремля, розповівши присутнім про пластикову банку із синьо-жовтою наліпкою, яка протягом п’яти років була з ним в російських тюрмах.