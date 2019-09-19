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    Здоров'я

    Сенцов розповів, як відновлювався після голодування

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    Колишній в&rsquo;язень&nbsp;Кремля Олег Сенцов&nbsp; - Сенцов розповів, як відновлювався після голодування
    Колишній в’язень Кремля Олег Сенцов 

    Олег Сенцов готувався до другого голодування, хоча розумів, що воно вже не приверне стільки уваги, як перше, «але виходу не було»

    Український режисер і колишній в’язень Кремля Олег Сенцов розповів, як він відновлювався після голодування під час ув’язнення в Росії.

    Про це Сенцов заявив в ефірі «Громадського».

    «Минув рік, я активно відновлювався, харчувався, займався спортом. Мені дали можливість займатися спортом, аби сидів спокійно. Я готувався до другого голодування. Тому що розумів, що якщо нічого не станеться після виборів президента, якщо знову ситуація зайде в глухий кут, я буду голодувати. Я розумів, що друге голодування вже не приверне стільки уваги, як перше, але виходу не було. Потім пішли якісь зрушення, і я сказав адвокату, що притримаю цей крайній захід для випадку, якщо мости знову будуть спалені», – повідомив Сенцов.

    Зазначимо, що Сенцов давав свідчення про тортури ФСБ у полоні для Гаазького трибуналу.

    Сенцов також заявив, що не визнає анексований Росією Крим та окуповані території Донбасу територією РФ.

    До слова, напередодні Сенцов у Києві відвідав виставу «Схід-Захід».

    Раніше Сенцов у своєму виступі на міжнародному форумі YES-2019 у Києві звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням щодо звільнення решти бранців Кремля, розповівши присутнім про пластикову банку із синьо-жовтою наліпкою, яка протягом п’яти років була з ним в російських тюрмах.

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