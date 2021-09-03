Ситуація погіршується. Буковина опинилась за крок до «помаранчевої» зони

Керівник області просить буковинців якнайшвидше зробити щеплення

Чернівецька область за темпами зростання захворюваності на коронавірус наближається до показників «помаранчевого» рівня епідемічної небезпеки. Про це заявив голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук.

«За темпами зростання нових випадків у нашій області ми стрімко наближаємося до «помаранчевої» зони. Тільки державна комісія має повноваження визначати зональність і переводити країну із «зеленої» в «жовту», «помаранчеву», «червону» зону. Але Чернівецька область за цими темпами може одразу перескочити в «помаранчеву», - сказав ОДА у відеозверненні, яке було опубліковано у Facebook.

Він підкреслив, що в разі потрапляння регіону в «помаранчеву» зону навчальні заклади зможуть працювати тільки в разі вакцинації не менше 80% педагогічного колективу.

«Тому прошу батьківські комітети, директорів шкіл, голів громад, Чернівецького міського голову подбати про те, щоб школи не закривалися. Зробіть, будь ласка, щеплення. Вчителі, подбайте про те, щоб діти не заражалися в школах», - сказав Осачук.

Він також закликав усіх невакцинованих зробити щеплення від Covid-19 щонайшвидше.

За минулу добу у Чернівецькій області було виявлено 164 ковід-хворих. Два пацієнти померли від ускладнень хвороби.

Наразі повний курс вакцинації в Україні завершили 4 мільйони людей.

Також повідомлялося, що в Україні зберігається негативна динаміка захворюваності на Covid-19.

Тим часом ВООЗ попереджає про новий штам коронавірусу: може вражати і перехворілих, і вакцинованих.