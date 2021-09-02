Оприлюднено рейтинг Covid-вакцин для подорожей

Кожна держава індивідуально встановлює вимоги до перетину своїх кордонів залежно від епідеміологічної ситуації

Найбільше країн – 140 – визнають для подорожей Covid-вакцину AstraZeneca європейського та корейського виробництва. Про це повідомила у Facebook пресслужба Міністерства охорони здоров'я з писанням на дані онлайн-видання про візові вимоги різних країн VisaGuide.World.

Згідно з повідомленням, лідером серед протиковідних вакцин, щеплення якими дає змогу подорожувати до різних країн без ПЛР-тестів, аналізів на антиген чи самоізоляції, є AstraZeneca. Цю вакцину європейського та корейського виробництва визнають більш як 140 країн світу, а індійського виробництва AstraZeneca/Covishield – у 60 країнах.

Крім того, документи про щеплення мРНК-вакциною Comirnaty/Pfizer визнають понад 120 країн, а вакциною Moderna – понад 80.

У пресслужбі МОЗ додали, що щеплення вакциною CoronaVac/Sinovac приймають у майже 50 країнах.

Графіка: moz.gov.ua

Однак, попередили у відомстві, слід пам'ятати, навіть якщо країна визнає документи про щеплення певною вакциною, це не означає, що вони автоматично дають право в'їзду на її територію. Кожна держава індивідуально встановлює вимоги до перетину своїх кордонів залежно від епідеміологічної ситуації як усередині країни, так і в країні, з якої прямує подорожній. Ці вимоги можуть змінюватися.

Перевірити актуальні правила в'їзду до кожної конкретної країни можна на спеціальному сайті Міністерства закордонних справ.

До слова, Туреччина запроваджує нові правила для туристів.

Також із 6 вересня Албанія змінює правила в’їзду.

Як відомо, наразі для українців відкриті 35 країн Європи: МЗС назвав умови в'їзду.

У МЗС підкреслили, що правила в'їзду в ту чи іншу країну постійно змінюються. При цьому деталі в'їзду в кожну окрему країну можуть відрізнятися.

Нагадаємо, Італія дозволила в’їзд вакцинованим українцям без карантину за певних умов.

До слова, ЄС обмежив в’їзд для громадян шістьох країн. Раніше Мінцифри розповіло, як отримати Covid-сертифікати в «Дії».

Також Кабінет міністрів України розширив список вакцин від коронавірусу, після щеплення якими можна отримати відповідний сертифікат. До переліку внесли препарат Janssen (Johnson & Johnson).

МЗС попереджає, що кожна країна ЄС сама визначає, чи визнавати українські Covid-сертифікати.