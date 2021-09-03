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    В Україні зберігається негативна динаміка захворюваності на Covid-19

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    Напередодні&nbsp;в Україні виявили майже 2,7 тис. нових випадків коронавірусу - В Україні зберігається негативна динаміка захворюваності на Covid-19
    Напередодні в Україні виявили майже 2,7 тис. нових випадків коронавірусу
    Фото з відкритих джерел

    45 людей померли 2 вересня через коронавірус

    За минулу добу, 2 вересня, в Україні зафіксовано 2693 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 171, медпрацівників – 40). Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

    Також за минулу добу госпіталізовано 826 осіб, летальних випадків – 45, одужало – 1 112 осіб.

    За добу протестовано:

    • методом ПЛР – 23 538 осіб,
    • методом ІФА – 7 305 осіб,
    • експрес-тестами – 21 532 особи.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 2 293 541 особа;
    • одужало – 2 210 866 осіб;
    • летальних випадків – 53 922;
    • проведено ПЛР-тестувань – 12 055 523.
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    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (321), Одеській (236), Харківській (231), Львівській (213) та Дніпропетровській (191) областях.

    Зазначимо, 1 вересня в Україні зафіксовано 2477 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19

    До слова, ВООЗ попереджає про новий штам коронавірусу: може вражати і перехворілих, і вакцинованих.

    Нагадаємо, найбільше країн – 140 – визнають для подорожей Covid-вакцину AstraZeneca європейського та корейського виробництва.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я статистика Україна коронавірус
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    В Україні зберігається негативна динаміка захворюваності на Covid-19