В Україні зберігається негативна динаміка захворюваності на Covid-19
45 людей померли 2 вересня через коронавірус
За минулу добу, 2 вересня, в Україні зафіксовано 2693 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 171, медпрацівників – 40). Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Також за минулу добу госпіталізовано 826 осіб, летальних випадків – 45, одужало – 1 112 осіб.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 23 538 осіб,
- методом ІФА – 7 305 осіб,
- експрес-тестами – 21 532 особи.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 293 541 особа;
- одужало – 2 210 866 осіб;
- летальних випадків – 53 922;
- проведено ПЛР-тестувань – 12 055 523.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (321), Одеській (236), Харківській (231), Львівській (213) та Дніпропетровській (191) областях.
Зазначимо, 1 вересня в Україні зафіксовано 2477 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19
До слова, ВООЗ попереджає про новий штам коронавірусу: може вражати і перехворілих, і вакцинованих.
Нагадаємо, найбільше країн – 140 – визнають для подорожей Covid-вакцину AstraZeneca європейського та корейського виробництва.