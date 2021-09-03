В Україні зберігається негативна динаміка захворюваності на Covid-19

Напередодні в Україні виявили майже 2,7 тис. нових випадків коронавірусу

45 людей померли 2 вересня через коронавірус

За минулу добу, 2 вересня, в Україні зафіксовано 2693 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 171, медпрацівників – 40). Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Також за минулу добу госпіталізовано 826 осіб, летальних випадків – 45, одужало – 1 112 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 23 538 осіб,

методом ІФА – 7 305 осіб,

експрес-тестами – 21 532 особи.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 293 541 особа;

одужало – 2 210 866 осіб;

летальних випадків – 53 922;

проведено ПЛР-тестувань – 12 055 523.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (321), Одеській (236), Харківській (231), Львівській (213) та Дніпропетровській (191) областях.

Зазначимо, 1 вересня в Україні зафіксовано 2477 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19

До слова, ВООЗ попереджає про новий штам коронавірусу: може вражати і перехворілих, і вакцинованих.

Нагадаємо, найбільше країн – 140 – визнають для подорожей Covid-вакцину AstraZeneca європейського та корейського виробництва.

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