ВООЗ попереджає про новий штам коронавірусу: може вражати і перехворілих, і вакцинованих

Наявні вакцини проти штаму можуть не спрацювати

Новий штам «мю», уперше ідентифікований у Колумбії, наразі підтверджений щонайменше в 39 країнах

За словами ВООЗ, новий штам коронавірусу під назвою «мю» має мутації, які потенційно можуть уникнути імунітету, викликаного попередньою інфекцією або вакцинацією проти Covid-19. Про це розповідає видання CNBC.

Штам «мю», також відомий як B.1.621, було додано до списку ВООЗ «штамів, що становлять інтерес» 30 серпня, повідомляє міжнародна організація охорони здоров'я у своєму щотижневому епідеміологічному звіті про Covid, опублікованому пізно у вівторок.

Штам містить генетичні мутації, які вказують, що природний імунітет, наявні вакцини або лікування моноклональними антитілами можуть не працювати так добре, як проти первинного вірусу предків, заявила ВООЗ.

«Попередні дані, представлені Робочій групі з еволюції вірусів, показують зниження здатності до нейтралізації реконвалесцентних та вакцинальних сироваток, подібних до тих, що спостерігаються у варіанті бета-тестування, але це потрібно підтвердити подальшими дослідженнями», – ідеться у звіті ВООЗ.

За даними ВООЗ, новий штам «мю» був вперше ідентифікований у Колумбії, але відтоді був підтверджений щонайменше в 39 країнах.

Хоча загальна поширеність цього штаму серед послідовних випадків знизилася і на цей момент становить менше 0,1 %, його поширеність у Колумбії та Еквадорі послідовно зростала, попереджає ВООЗ.

Нагадаємо, найбільше країн – 140 – визнають для подорожей Covid-вакцину AstraZeneca європейського та корейського виробництва.

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