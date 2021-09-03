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    Повний курс вакцинації в Україні завершили 4 мільйони людей

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    152 772 людини вакциновано проти коронавірусу за минулу добу - Повний курс вакцинації в Україні завершили 4 мільйони людей
    152 772 людини вакциновано проти коронавірусу за минулу добу
    Фото: АР

    Загалом в Україні проведено 9,5 млн щеплень

    Понад 4 млн людей отримали в Україні дві дози вакцини проти Covid-19. Як повідомляє пресслужба МОЗ, 152 772 людини вакциновано проти коронавірусу за минулу добу 2 вересня. Одну дозу отримали 46 826 людей, повністю імунізовані – 105 946 людей.

    Протягом доби працювали 977 мобільних бригад, 2 962 пункти щеплення та 330 центрів вакцинації.

    Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 498 951 людину, з них отримали одну дозу – 5 498 949 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 012 016 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

    Загалом проведено 9 510 965 щеплень.

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    Як відомо, в Україні зберігається негативна динаміка захворюваності на Covid-19.

    До слова, ВООЗ попереджає про новий штам коронавірусу: може вражати і перехворілих, і вакцинованих.

    Нагадаємо, найбільше країн – 140 – визнають для подорожей Covid-вакцину AstraZeneca європейського та корейського виробництва.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я Україна щеплення вакцинація коронавірус
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    Повний курс вакцинації в Україні завершили 4 мільйони людей