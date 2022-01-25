  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус
    Здоров'я

    Скільки українців врятувала вакцинація: підрахунки МОЗ

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Взимку темпи вакцинації в Україні знизилися - Скільки українців врятувала вакцинація: підрахунки МОЗ
    Взимку темпи вакцинації в Україні знизилися
    фото Запорізької міської ради

    Вакцинація є дієвим захистом від тяжкого перебігу хвороби та від смерті

    Вакцинація від коронавірусу зберегла щонайменше 18 тисяч життів в Україні, заявляє голова МОЗ Віктор Ляшко.

    «Вакцинація проти Covid-19 вже зберегла 18 000 життів українців. Це факт», – написав він у соцмережах.

    Міністр пояснив, що цифру вирахували за допомогою математичного моделювання.

    Ляшко закликав посилити свій захист бустерною дозою, якщо настав час і запевнив, що в Україні достатньо вакцин.

    Від початку вакцинальної кампанії вакцинували 15 191 379 осіб, з них отримали дві дози – 14 490 784, отримали додаткову дозу – 13 609 осіб, бустерну дозу – 225 868 осіб. Загалом проведено 29 921 638 щеплень.

    Напередодні стало відомо, що українцям заплатять за бустерну вакцинацію по 500 грн на додачу до попередньої тисячі.

    Також нагадаємо, що з 27 січня Рівненщина переходить у «червону» зону.

    Як відомо, Івано-Франківська область від учора «червона».

    МОЗ повідомляє, що кількість випадків коронавірусу буде вдвічі більшою, ніж восени.

    Читайте також: Захист для двох. Топ-5 питань про вакцинацію вагітних


    Теги: Міністерство охорони здоров'я міністр хвороби щеплення вакцинація коронавірус Віктор Ляшко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Скільки українців врятувала вакцинація: підрахунки МОЗ