Скільки українців врятувала вакцинація: підрахунки МОЗ

Вакцинація є дієвим захистом від тяжкого перебігу хвороби та від смерті

Вакцинація від коронавірусу зберегла щонайменше 18 тисяч життів в Україні, заявляє голова МОЗ Віктор Ляшко.

«Вакцинація проти Covid-19 вже зберегла 18 000 життів українців. Це факт», – написав він у соцмережах.

Міністр пояснив, що цифру вирахували за допомогою математичного моделювання.

Ляшко закликав посилити свій захист бустерною дозою, якщо настав час і запевнив, що в Україні достатньо вакцин.

Від початку вакцинальної кампанії вакцинували 15 191 379 осіб, з них отримали дві дози – 14 490 784, отримали додаткову дозу – 13 609 осіб, бустерну дозу – 225 868 осіб. Загалом проведено 29 921 638 щеплень.

Напередодні стало відомо, що українцям заплатять за бустерну вакцинацію по 500 грн на додачу до попередньої тисячі.

Також нагадаємо, що з 27 січня Рівненщина переходить у «червону» зону.

Як відомо, Івано-Франківська область від учора «червона».

МОЗ повідомляє, що кількість випадків коронавірусу буде вдвічі більшою, ніж восени.



