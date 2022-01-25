У Києві на Covid-19 почали частіше хворіти діти: статистика

На сьогодні в Києві активних хворих понад 15 тис.

За минулу добу, 24 січня, у Києві коронавірус підтверджено у 1589 осіб.

За минулу добу, 24 січня, у Києві коронавірус підтверджено у 1589 осіб. Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 354 тис. киян. Про це інформує пресслужба МОЗ.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали понад 331 тис. осіб (за добу 24 січня – 441)

померли понад 8,4 тис. людей (за добу – 3)

На сьогодні в Києві активних хворих понад 15 тис.

У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 193 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 7456 хворих.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу понад 181 тис. осіб (за добу 24 січня – 238)

померли 4,8 тис. осіб (за добу – 7).

Нагадаємо, за добу 24 січня медики зафіксували в Україні 19 118 нових випадків коронавірусної хвороби. Серед виявлених учора хворих – 2 809 дітей та 594 медичних працівники.

МОЗ повідомляє, що кількість випадків коронавірусу буде вдвічі більшою, ніж восени.

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