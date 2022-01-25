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    У Києві на Covid-19 почали частіше хворіти діти: статистика

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    На сьогодні в Києві активних хворих понад 15 тис. - У Києві на Covid-19 почали частіше хворіти діти: статистика
    На сьогодні в Києві активних хворих понад 15 тис.
    фото: з відкритих джерел

    За минулу добу, 24 січня, у Києві коронавірус підтверджено у 1589 осіб.

    За минулу добу, 24 січня, у Києві коронавірус підтверджено у 1589 осіб. Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 354 тис. киян. Про це інформує пресслужба МОЗ.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

    • одужали понад 331 тис. осіб (за добу 24 січня – 441)
    • померли понад 8,4 тис. людей (за добу – 3)

    На сьогодні в Києві активних хворих понад 15 тис.

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 193 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 7456 хворих.

    Від початку епідемії на Київщині:

    • одужали від коронавірусу понад 181 тис. осіб (за добу 24 січня – 238)
    • померли 4,8 тис. осіб (за добу – 7).

    Нагадаємо, за добу 24 січня медики зафіксували в Україні 19 118 нових випадків коронавірусної хвороби. Серед виявлених учора хворих – 2 809 дітей та 594 медичних працівники.

    МОЗ повідомляє, що кількість випадків коронавірусу буде вдвічі більшою, ніж восени.

    До слова, президент Зеленський обіцяє ще 500 грн за бустер та можливість оплатити комуналку.

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    Теги: Київ президент хвороби коронавірус
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    У Києві на Covid-19 почали частіше хворіти діти: статистика