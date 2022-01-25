Covid-19 в Україні: вчора коронавірус виявили майже у трьох тисяч дітей

До лікарень 24 січня з коронавірусом потрапило 1507 осіб

Найбільше нових заражень виявлено на Львівщині та у Києві

За добу 24 січня медики зафіксували в Україні 19 118 нових випадків коронавірусної хвороби. Серед виявлених учора хворих – 2 809 дітей та 594 медичних працівники. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Від ускладнень померла 161 людина, натомість 5 863 громадяни одужали. Протягом останньої доби до лікарень з коронавірусом або підозрою потрапили 1 507 людей.

Найбільше нових випадків коронавірусу виявили у Львівській (2 299), Івано-Франківській областях (1 387) та у Києві(1 589).

Лабораторії вчора зробили понад 110 тисяч тестів на коронавірус: методом ПЛР – 58 184, методом ІФА – 6 374. Також зробили 45 563 експрес-тестів на антиген до вірусу. Загалом у країні провели понад 17,5 мільйона ПЛР-тестувань на коронавірус.

Графіка МОЗ

Від початку пандемії в нас виявили 3 889 488 випадків Covid-19. З них 99 443 людей померли від ускладнень захворювання, а понад 3,5 мільйона – одужали.

Зазначимо, що днем раніше Covid-19 виявили у майже 13 тисячі людей в Україні.

МОЗ повідомляє, що кількість випадків коронавірусу буде вдвічі більшою, ніж восени.

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