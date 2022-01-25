Як правильно вакцинувати вагітних? Нові рекомендації імунологів

Вакцинація жінки, яка не знала, що вагітна, не є показанням до аборту!

Голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій радить

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що Україні розпочався новий спалах коронавірусу і найскладніша ситуація нині у західній частині країни. В цих умовах людям, що мають супутні захворювання та проблеми з імунітетом, уряд рекомендує робити бустерну вакцинацію. Третю дозу також дозволили вколоти всім охочим. Її бажаний період введення – від 6 до 9 місяців із дати отримання другого щеплення. Однак конкретних порад щодо щеплення жінок при надії досі не було.

Саме тому медичний експерт Unicef, практикуючий педіатр Катерина Булавінова у рамках інформаційного медичного проєкту Unicef розпитала голову Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федора Лапія про свіжі рекомендації щодо вакцинації вагітних.

Які вакцини проти коронавірусу дозволені для застосування вагітним

Усі вакцини від Covid-19, які існують нині, не відносяться до так званих живих вакцин, тобто не містять живих мікроорганізмів, навіть ослаблених збудників. Тож будь-яку вакцину від Covid-19 можна вважати інактивованою, а тому потенційно безпечною для вагітних.

Так, в інструкції до CoronaVac написано, що його не можна використовувати для щеплення вагітних. Поясню, чому. Ця вакцина створена за класичною технологією, на основі інактивованого (знешкодженого) вірусу, як, скажімо, вакцини проти поліомієліту чи гепатиту А. Нагадаю, що вакцини проти коронавірусу були дозволені до використання за процедурою екстреного дозволу Всесвітньої організації охорони здоров’я. Отже, до цього моменту якісь виробники встигли зробити додаткові дослідження щодо застосування у вагітних, якісь – ні. Пізніше відповідні дослідження проводилися, і ніяких негативних наслідків виявлено не було. Це лише питання часу, коли буде змінено інструкцію і вилучено слова про заборону використання під час вагітності та лактації.

Не у всіх країнах, де CoronaVac схвалена до використання, нею щеплюють вагітних. Річ у тім, що, скажімо, в Україні є верховенство інструкції до препарату – вона працює на рівні закону. Інші країні можуть приймати якісь рішення всупереч тому, що написано в інструкції: збирається Національна технічна група експертів з імунопрофілактики, обговорюють це питання і голосують. Рішення ухвалюється на підставі досвіду застосування інших інактивованих вакцин у вагітних. Я думаю, що в Україні тисячі жінок були вакциновані CoronaVac тоді, коли не знали про свій статус під час щеплення.

В Україні система працює таким чином, що внесення змін до інструкції має ініціювати сам виробник: подавати відповідні документи, наукове обґрунтування. За словами Лапія, виробник CoronaVac не ініціював таких змін.

Що стосується використання AstraZeneca, то інструкція до її застосування не містить протипоказання для застосування у вагітних. Наприклад, у Британії та Канаді є рекомендація пропонувати вагітним це щеплення.

Щодо мРНК вакцин(Pfizer, Moderna): є результати досліджень, які свідчать про відсутність для вагітних ризиків самовільних абортів, передчасних пологів, вроджених аномалій у новонароджених через вакцинацію. У Сполучених Штатах мРНК-вакцинами щеплені близько 40% вагітних. Крім того, Британський королевський коледж акушерства і гінекології, який одразу після появи мРНК-вакцин рекомендував трохи зачекати із вакцинацією вагітних, тепер висловлюється на користь щеплення цієї категорії пацієнтів.

Коли вагітним щеплюватися проти Covid-19

Від початку вакцинальної кампанії у світі рекомендації різнилися: якісь країни радили обмежитися одним щепленням, в інших не вакцинували раніше 20-го тижня вагітності тощо. Нині таких рекомендацій немає. Є думки, що краще зробити першу дозу на початку вагітності, тоді вона більшою мірою захищає матір, а другу – у кінці, ближче до 32-го тижня – для захисту у більшій мірі дитини, бо є встановлений факт, що материнські антитіла проти Sars-Cov-2 проходять через плаценту.

Важливо підкреслити: вакцинація жінки, яка не знала, що вагітна, не є показанням до аборту!

Окремо зупинимося на вакцинації перед та після пологів. Жодних обмежень у вакцинації в очікуванні пологів немає: можна щепитися просто перед передбачуваною датою пологів. Щодо прив’язки до терміну після пологів: у пологовому будинку робити це щеплення не треба, а одразу після виписки – можна. Звісно, якщо немає якихось обтяжуючих станів, які можуть стати на заваді просто фізично дістатися пункту щеплення.

Додаткова доза для вагітних

Часто виникає питання про те, що робити жінці, яка отримала першу дозу CoronaVac, а потім завагітніла, адже в Україні заборонено щеплення вагітних цією вакциною. У такому випадку може бути використана AstraZeneca, однак Національна технічна група експертів з питань вакцинації рекомендує мРНК-вакцини. Саме щодо цих вакцин є більше досліджень щодо безпеки. Те саме стосується і бустерної дози.

Чи можна щеплюватися жінкам, які годують грудьми

Можна. По-перше, йдеться не про живу вакцину. По-друге, вакцина не потрапляє в грудне молоко – туди потрапляють антитіла, які виробляє організм матері. По-третє, як би ми не говорили про гендерну рівність, все одно з дитиною більше контактує мама. Тож маму треба захистити від хвороби, бо ж інакше є ймовірність, що маму можуть шпиталізувати через коронавірус. І мама ж може бути одним з основних джерел зараження. Так, щеплені люди також можуть заразитися і заражати інших, але це буде зовсім інше вірусне навантаження – значно нижче, ніж у невакцинованих.

Хто може заборонити вакцинуватися вагітним

Існує наказ Міністерства охорони здоров’я, де затверджена певна форма щодо протипоказань, а також перелік цих протипоказань. Щодо вагітності там є лише один пункт – стосовно вакцини CoronaVac. Тобто довідка, де вказано, що третій триместр вагітності є протипоказанням до вакцинації, не є легітимною. Якщо вагітній дають такий папірець, вона може поскаржитися в Департамент охорони здоров’я і на гарячу лінію МОЗ.

На жаль, періодично надходять повідомлення про те, що вагітних жінок або мам, які годують, у пунктах вакцинації ображали і відмовлялися робити щеплення. Так не має бути. Якщо така ситуація трапляється, знову-таки можна написати скаргу у Департамент охорони здоров’я і на гарячу лінію МОЗ.

Якщо ж говорити про практичні поради, то коли вам у чомусь відмовляють, пропоную апелювати до знайомства зі мною і до моїх рекомендацій. Це спрацьовувало. Інший лайфгак: носити з собою роздрукований наказ. Якщо у якомусь пункті щеплення відмовили – іти в інший.

Наталія Сокирчук, «Главком»