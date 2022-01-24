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    Івано-Франківська область від сьогодні «червона»: список обмежень

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    В Івано-Франківській області почали діяти обмеження &laquo;червоної&raquo; зони - Івано-Франківська область від сьогодні «червона»: список обмежень
    В Івано-Франківській області почали діяти обмеження «червоної» зони
    фото з відкритих джерел

    Після новорічних свят ситуація з поширенням коронавірусу на Прикарпатті погіршилася

    Сьогодні, 24 січня, в Івано-Франківській області почав діяти «червоний» рівень епідемічної небезпеки.

    Оскільки Івано-Франківська область перейшла до «червоної» зони у регіоні заборонена:

    • робота закладів громадського харчування, крім адресної доставки та замовлень;
    • робота закладів освіти, в яких повністю вакциновані менш як 100% співробітників;
    • робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;
    • робота закладів освіти, крім дитячих садків та початкових класів шкіл;
    • робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів та фітнес-центрів,
    • проведення масових заходів;
    • робота закладів культури.

    При цьому обмеження не будуть діяти в тих випадках, коли 100% співробітників (організаторів) і відвідувачів (учасників) зазначених установ (заходів) будуть повністю вакциновані і мати «зелений» Covid-сертифікат, негативний результат ПЛР-тестування або експрес-тестування на антиген (дійсний 72 години) або сертифікат про одужання.

    При цьому продовжують діяти обмеження, які забороняють:

    • роботу закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває понад 50% здобувачів освіти та співробітників;
    • перебування на вулицях без документів, що засвідчують особу;
    • самовільно залишати місце самоізоляції або обсервації.

    Ці правила не скасовуються навіть при наявності Covid-документів.

    Нагадаємо, школярів Львова та Тернополя минулого тижні перевели на «дистанційку» через спалах коронавірусу.

    Зазначимо, що наразі 10 областей України залишаються у «помаранчевій» зоні карантину.

    Тим часом експертка ВООЗ попередила про появу більш заразного штаму коронавірусу.

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    Теги: Івано-Франківщина ресторан хвороби карантин вакцинація робота харчування коронавірус
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    Івано-Франківська область від сьогодні «червона»: список обмежень