Смерть дитини у Тернополі сталася не через вакцинацію - МОЗ

МОЗ доручив Держлікслужбі скасувати раніше видане розпорядження про тимчасову заборону серії вакцин АКДС і ІПВ на території України

У Міністерстві охорони здоров'я України оприлюднили результати розслідування смерті дитини в Тернопільській області, після якої була введена заборона на ввезення індійської вакцини. Розслідуванням встановлено, що вакцина не є причиною смерті, повідомляє в понеділок, 7 травня, прес-служба Міністерства охорони здоров'я. Відзначено, що у зв'язку з



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МОЗ доручив Держлікслужбі скасувати раніше видане розпорядження про тимчасову заборону серії вакцин АКДС і ІПВ на території України

У Міністерстві охорони здоров'я України оприлюднили результати розслідування смерті дитини в Тернопільській області, після якої була введена заборона на ввезення індійської вакцини. Розслідуванням встановлено, що вакцина не є причиною смерті, повідомляє в понеділок, 7 травня, прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

Відзначено, що у зв'язку з цим міністерство доручило Державній службі з лікарських засобів і контролю за наркотиками відкликати раніше видане розпорядження про тимчасове вилучення вакцини Імовакс Поліо (профілактика поліомієліту, - ред.) і вакцини для профілактики дифтерії, правця та кашлюку.

«Регіональна група оперативного реагування надала результати розслідування летального випадку дитини в Тернопільській області, що збігаються у часі з проведенням імунізації. Результати доводять відсутність причинно-наслідкового зв'язку між проведенням імунізації і смертю», - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в МОЗ, у експертів Держлікслужби не було ніяких фактів про те, що смерть дитини може бути пов'язана із застосуванням вакцини.