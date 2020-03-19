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    Здоров'я

    Стали відомі результати тесту на коронавірус у десятимісячної дитини на Житомирщині

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    Підозра на Covid-19 у дитини не підтвердилась - Стали відомі результати тесту на коронавірус у десятимісячної дитини на Житомирщині
    Підозра на Covid-19 у дитини не підтвердилась

    Дитина із Бердичівського району 10 березня разом із батьками повернулася з Польщі

    У десятимісячної дитини із Житомирської області, яку госпіталізували до інфекційного відділення з підозрою на коронавірус, хворобу не виявили.

    Про це повідомив Житомирський обласний лабораторний центр у Facebook.

    «Повідомляємо, що за результатами вірусологічних досліджень обласного лабораторного центру підозра на Covid-19 у дитини з Бердичівського району не підтвердилась», - йдеться у повідомленні.

    Як відомо, десятимісячну дитину із Бердичівського району Житомирщини, яка разом із батьками повернулася 10 березня з Польщі, госпіталізували з підозрою на коронавірус. Після експрес-тесту їй провели додаткову діагностику.

    Нагадаємо, у середу, 18 березня, в Україні підтвердили ще два випадки коронавірусу. Зокрема, вірус виявили у 52-річного маріупольця, який повернувся із Єгипту.

    Всього в Україні 16 підтверджених випадків коронавірусу, два із яких - летальні.

    До слова, президент Володимир Зеленський назвав брехнею страшилки про 400 тисяч хворих на коронавірус в Україні.

    Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Ілля Ємець не виключає посилення режиму карантину в Україні у зв’язку з пандемією коронавірусу.

    Також стало відомо, що нардеп Сергій Шахов захворів на коронавірус.

    здоров'я Польща діти лікарня Житомирщина коронавірус
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