Стало відомо, де саме на Донеччині виявили коронавірус



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Особи, що перебували в контактні з інфікованим, виявлені й знаходяться під наглядом

Вірус виявили у 52-річного чоловіка, який повернувся із Єгипту

Перший лабораторно підтверджений випадок коронавірусу Covid-19 у Донецькій області був виявлений в Маріуполі.

Про це повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко у Facebook.

Зазначається, що вірус виявили у 52-річного маріупольця, який повернувся із Єгипту.

«Медики надають йому допомогу - усім необхідним лікарні забезпечені. Особи, що перебували з ним в контактні, виявлені й знаходяться під наглядом», - повідомив Кириленко.

Нагадаємо, у середу, 18 березня, в Україні підтвердили ще два випадки коронавірусу. Всього в Україні 16 підтверджених випадків коронавірусу, два із яких - летальні.

Як відомо, нардеп Сергій Шахов захворів на коронавірус.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський назвав брехнею страшилки про 400 тисяч хворих на коронавірус в Україні.

Також міністр охорони здоров’я Ілля Ємець не виключає посилення режиму карантину в Україні у зв’язку з пандемією коронавірусу.

До слова, Всесвітня організація охорони здоров'я заявила про початок перших випробувань вакцини від коронавірусу.