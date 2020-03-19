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    Здоров'я

    Стало відомо, де саме на Донеччині виявили коронавірус

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    Особи, що перебували в контактні з інфікованим, виявлені й знаходяться під наглядом - Стало відомо, де саме на Донеччині виявили коронавірус
    Особи, що перебували в контактні з інфікованим, виявлені й знаходяться під наглядом

    Вірус виявили у 52-річного чоловіка, який повернувся із Єгипту

    Перший лабораторно підтверджений випадок коронавірусу Covid-19 у Донецькій області був виявлений в Маріуполі.

    Про це повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко у Facebook.

    Зазначається, що вірус виявили у 52-річного маріупольця, який повернувся із Єгипту.

    «Медики надають йому допомогу - усім необхідним лікарні забезпечені. Особи, що перебували з ним в контактні, виявлені й знаходяться під наглядом», - повідомив Кириленко.

    Нагадаємо, у середу, 18 березня, в Україні підтвердили ще два випадки коронавірусу. Всього в Україні 16 підтверджених випадків коронавірусу, два із яких - летальні.

    Як відомо, нардеп Сергій Шахов захворів на коронавірус.

    Нагадаємо, президент Володимир Зеленський назвав брехнею страшилки про 400 тисяч хворих на коронавірус в Україні.

    Також міністр охорони здоров’я Ілля Ємець не виключає посилення режиму карантину в Україні у зв’язку з пандемією коронавірусу.

    До слова, Всесвітня організація охорони здоров'я заявила про початок перших випробувань вакцини від коронавірусу.

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