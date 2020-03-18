На в’їздах і виїздах з Радомишля запрацювали блокпости



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Медики вимірюють температуру тіла людей, які пересуваються транспортними засобами Фото: Нацполіція

На в’їздах і виїздах із райцентру, де було зафіксовано летальний випадок від Covid-19, організовано роботу спільних постів поліцейських і медпрацівників

На в’їздах і виїздах до міста Радомишль Житомирської області, де 13 березня від коронавірусу померла жінка, сьогодні розпочали роботу блокпости поліції і медиків

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

«18 березня на в’їздах і виїздах із райцентру, де було зафіксовано летальний випадок від Covid-19, організовано роботу спільних постів поліцейських і медпрацівників», - йдеться у повідомленні.

Окрім того зазначається, що наряди правоохоронців забезпечують правопорядок біля визначених місць обсервації у Радомишлі. У свою чергу, медики вимірюють температуру тіла людей, які пересуваються транспортними засобами.

Нагадаємо, 2 березня на Житомирщині госпіталізували 71-річну жительку Радомишля з підозрою на коронавірус. Тестування підтвердило – жінка була інфікована. Наступного дня стан пацієнтки погіршився. Вона померла від пневмонії з ускладненнями.

Це перший і поки що єдиний офіційно визнаний летальний випадок захворювання на Covid-19. Рідних померлої ізолювали на карантин.

Поховання відбулося без траурної процесії і присутності сторонніх осіб.

Міський голова Радомишля Володимир Тетерський розповів «Главкому», що перша смерть від коронавірусу не налякала людей, вони знову пішли до церкви.