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    Події в Україні

    На в’їздах і виїздах з Радомишля запрацювали блокпости

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    <p>Медики вимірюють температуру тіла людей, які пересуваються транспортними засобами</p> - На в’їздах і виїздах з Радомишля запрацювали блокпости

    Медики вимірюють температуру тіла людей, які пересуваються транспортними засобами

    Фото: Нацполіція

    На в’їздах і виїздах із райцентру, де було зафіксовано летальний випадок від Covid-19, організовано роботу спільних постів поліцейських і медпрацівників

    На в’їздах і виїздах до міста Радомишль Житомирської області, де 13 березня від коронавірусу померла жінка, сьогодні розпочали роботу блокпости поліції і медиків

    Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

    «18 березня на в’їздах і виїздах із райцентру, де було зафіксовано летальний випадок від Covid-19, організовано роботу спільних постів поліцейських і медпрацівників»,  - йдеться у повідомленні.

    Окрім того зазначається, що наряди правоохоронців забезпечують правопорядок біля визначених місць обсервації у Радомишлі. У свою чергу, медики вимірюють температуру тіла людей, які пересуваються транспортними засобами.

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    На в’їздах і виїздах з Радомишля запрацювали блокпости
    На в’їздах і виїздах з Радомишля запрацювали блокпости
    На в’їздах і виїздах з Радомишля запрацювали блокпости

    Нагадаємо, 2 березня на Житомирщині госпіталізували 71-річну жительку Радомишля з підозрою на коронавірус. Тестування підтвердило – жінка була інфікована. Наступного дня стан пацієнтки погіршився. Вона померла від пневмонії з ускладненнями.

    Це перший і поки що єдиний офіційно визнаний летальний випадок захворювання на Covid-19. Рідних померлої ізолювали на карантин.

    Поховання відбулося без траурної процесії і присутності сторонніх осіб.

    Міський голова Радомишля Володимир Тетерський розповів «Главкому», що перша смерть від коронавірусу не налякала людей, вони знову пішли до церкви.

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    Національна поліція України МВС медицина лікар Житомирщина карантин коронавірус
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