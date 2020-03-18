Влада може посилити обмеження під час карантину, – МОЗ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міністр охорони здоров’я Ілля Ємець

«У разі необхідності будемо вводити ще більш жорсткий режим», – сказав Ілля Ємець

Міністр охорони здоров’я Ілля Ємець не виключає посилення режиму карантину в Україні у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Про це Ілля Ємець сказав у зверненні у зв’язку з посиленням обмежень під час карантину, оприлюдненому у Telegram-каналі Міністерства охорони здоров’я «Коронавірус_інфо»

Подаємо текст звернення у повному обсязі:

«Влада запровадила карантин. Обмежено режим роботи транспорту, зачинені кафе, бари, ресторани. На жаль, багато хто сприймає ці заходи легковажно та нехтує встановленими протиепідемічними правилами та способами індивідуального захисту. Я ще раз наголошую, ситуація вкрай серйозна. Не ставте під загрозу своє здоров’я та здоров’я ваших близьких.

Занотуйте: карантин – це не канікули чи відпустка. Якщо ви не пішли на роботу, це не означає, що треба ходити в гості до друзів. Ми наполягаємо, щоб ви залишалися вдома. Самоізоляція – це нова життєва філософія всіх свідомих людей по всьому світу. Не будьте байдужими до друзів та знайомих. Всіма способами пропагуйте домашній режим. Прості речі рятують життя!

Влада робить дуже правильні кроки, і у разі необхідності ми будемо вводити ще більш жорсткий режим. Навіть якщо це комусь не подобається. Під загрозою невидимого ворога всі державні органи синхронізовано працюють у посиленому режимі. Наш обов’язок – захистити український народ.

Друзі, піклуйтеся одне про одного».

Нагадаємо, за даними МОЗ, станом на 20:00 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, із них два летальні. Станом на 18 березня у Київській області є три підозри на коронавірус.

Також стало відомо, що нардеп Сергій Шахов захворів на коронавірус.