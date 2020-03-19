Коронавірус: розвантажувати лікарні у США будуть гігантські плавучі госпіталі



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Плавучий госпіталь USNS Comfort працюватиме у Нью-Йорку

Плавучі госпіталі покликані взяти на себе роботу з травмами, щоб дозволити цивільними лікарням сфокусуватись на боротьбі з інфекційними захворюваннями

Президент США Дональд Трамп відправив плавучий госпіталь ВМС до бухти Нью-Йорка.

Про це повідомляє видання Politico.

Як заявив глава Пентагону Марк Еспер, плавучі госпіталі покликані взяти на себе роботу з травмами, щоб дозволити цивільними лікарням сфокусуватись на боротьбі з інфекційними захворюваннями.

Усього ВМС США має два плавучих шпиталі. USNS Comfort працюватиме у Нью-Йорку, а USNS Mercy готують до відправки на Західне узбережжя Штатів.

Нагадаємо, адміністрація Трампа хоче влити в економіку США додаткові $850 млрд.

До слова, у вівторок, 17 березня, коронавірус був виявлений у останній європейській країні, де не було хворих - в Чорногорії. Також, після першого випадку захворювання в штаті Західна Вірджинія, коронавірус охопив США повністю.