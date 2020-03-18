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    Випробування вакцини від коронавірусу вже почалися, - Всесвітня організація охорони здоров'я

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    Випробування вакцини від коронавірусу вже почалися, - Всесвітня організація охорони здоров'я

    Випробування вакцини почалося через 60 днів після передачі генетичної послідовності коронавірусу

    Всесвітня організація охорони здоров'я заявила про початок перших випробувань вакцини від коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє ВООЗ у Twitter.

    Директор організації Тедрос Аданом Гебреісус розповів, що випробування вакцини почалося через два місяці після передачі генетичної послідовності коронавірусу.

    «Перше випробування вакцини почалося, всього через 60 днів після того, як була передана генетична послідовність коронавіруса. Це неймовірне досягнення», - заявив глава ВООЗ.

    При цьому він зазначив, що численні випробування навіть з використанням різних методів можуть не дати чітких і переконливих доказів того, які методи лікування насправді допомагають врятувати життя.

    «ВООЗ і партнери організовують дослідження в багатьох країнах, у яких ці неперевірені методи лікування порівнюються один з одним. Це велике міжнародне дослідження призначене для отримання надійних даних, які нам потрібні, щоб показати, які методи лікування є найбільш ефективними», - додав Гебреісус.

    Нагадаємо, коронавірусом у світі заразилися понад 202 тис. людей. Відомо щонайменше про 8 тис. смертельних випадків.

    За даними МОЗ, станом на 20:00 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, із них два летальні. Станом на 18 березня у Київській області є три підозри на коронавірус.

    Також стало відомо, що нардеп Сергій Шахов захворів на коронавірус.

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