Стало відомо, коли Україна отримає таблетки проти Covid-19

МОЗ анонсує поставку препарату «Молнупіравір» на початку року

Пігулки для лікування коронавірусу надійдуть у першому кварталі 2022

Поставки в Україну препарату проти Covid-19 «Молнупіравір» очікуються у першому кварталу 2022 року. Про це в інтерв'ю Українському радіо повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

«Укладена угода. Ми очікуємо на появу таких ліків впродовж першого кварталу 2022 року, якщо все буде нормально з постачанням», – сказав Кузін, відповідаючи на запитання, коли в Україні з'являться пігулки від коронавірусу «Молнупіравір».

Він уточнив, що препарат призначатиме лікар відповідно до протоколу.

Європейське агентство з лікарських засобів у листопаді 2021 року рекомендувало таблетки проти коронавірусу «Молнупіравір» виробництва компанії Merck для лікування дорослих пацієнтів із Covid-19.

17 грудня МОЗ України підписало угоду про закупівлю препарату «Молнупіравір».

Як відомо, Британія стала першою в світі країною, яка дозволила використовувати таблетки «Молнупіравір» компанії Merck.

Також у США компанія, що розробила пігулки від Covid-19, завищила вартість ліків у сорок разів.

Згодом стало відомо, що Японія дозволила використання таблеток для лікування коронавірусу.

До слова, Данія стала першою країною Євросоюзу, яка рекомендувала застосування таблеток «Молнупіравір» виробництва компанії Merck для лікування коронавірусу.