У США компанія, що розробила пігулки від Covid-19, завищила вартість ліків у сорок разів

Компанія Merck може отримати прибуток до 7 млрд доларів до кінця цього року

П’ятиденний курс молнупінавіру, нових ліків, які вважаються «величезним прогресом» у лікуванні Covsd-19, коштує 17,74 долари США. Натомість Merck стягує з уряду США 712 доларів за таку ж кількість ліків, що в сорок разів дорожче. Про це розповідає The Intercept.

Крім прориву у подоланні пандемії, таблетки можуть принести приголомшливі прибутки двом компаніям, які здійснили спільний запуск, – Merck і Ridgeback Biotherapeutics.

Невелика компанія з Майамі, Ridgeback, ліцензувала ліки від Університету Еморі у 2020 році, а через два місяці продала права на препарат у всьому світі компанії Merck за невідому суму. Ridgeback продовжує брати участь у розробці препарату.

Як і більшість лікарських засобів на ринку, молнупіравір був розроблений на державні кошти. Як показало дослідження, проведене некомерційною компанією Knowledge Ecology International, Агентство з питань зменшення загроз оборони, підрозділ Міністерства оборони, надало Університету Еморі у 2013 та 2015 рр. понад 10 млн доларів фінансування. Національний інститут алергії та інфекційних хвороб, що входить до складу Національного інституту здоров’я, також надав Еморі додаткові гранти на суму понад 19 млн доларів.

Однак тільки Merck і Ridgeback отримають прибуток від нового антивірусу, який, за словами Quartz, може принести до 7 млрд доларів до кінця цього року.

У червні уряд підписав з Merck контракт на 1,2 млрд доларів на постачання 1,7 млн курсів ліків за ціною 712 доларів. Купівля має відбутися, щойно молнупіравір отримає дозвіл на екстрене використання від Управління з контролю за продуктами та ліками.

Урядові адвокати зазначають, що оскільки федеральні установи витратили щонайменше 29 млн доларів на розробку препарату, уряд зобов’язаний забезпечити доступність ліків.

«Громадськість фінансувала цей препарат, і тому має деякі права», – сказав Луїс Гіл Абінадер, старший науковий співробітник Міжнародної екології знань.

В інтерв'ю CNBC співзасновниця Ridgeback Венді Холман зазначила, що компанія просила, але «ніколи не отримувала державного фінансування», щоб допомогти у виробництві молнупіравіру. У скарзі викривача, поданій Ріком Брайтом, колишнім директором Управління передових досліджень та розробок у галузі медико-санітарних розробок (BARDA) у травні 2020 року, описуються невдалі зусилля Ridgeback «забезпечити близько 100 млн доларів» від BARDA для розробки препарату як засобу лікування Covid-19.

У пресрелізі компанії про результати дослідження також зазначається, що «з часу отримання ліцензії Ridgeback усі кошти, використані на розробку молнупіравіру, були надані компанією Merck, Wayne і Венді Холман із Ridgeback».

Абінадер критично ставився до того, що Ridgeback не визнав початкові інвестиції уряду в препарат до того, як компанія його придбала.

«Мабуть, вони хочуть сформувати наратив про те, хто заплатив за розробку цього препарату, щоб уникнути вимог громадськості зробити його доступним за розумними цінами», – сказав він.

Як повідомлялося, фармацевтична компанія Merck повідомила про позитивні результати 3-го етапу клінічного тестування таблеток проти коронавірусу, які знижують смертність і потребу в госпіталізації на 50%.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що фармацевтична компанія MSD зі Сполучених Штатів провела успішні випробування таблеток від коронавірусу.

Читайте також:





