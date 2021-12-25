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    Японія дозволила використання таблеток для лікування коронавірусу

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    Таблетки від ковіду розробила американська фармацевтична компанія - Японія дозволила використання таблеток для лікування коронавірусу
    Таблетки від ковіду розробила американська фармацевтична компанія
    фото: NEWS.EMORY.EDU

    МОЗ країни безкоштовно надаватиме хворим пероральний препарат «Молнупіравір»

    Міністерство охорони здоров'я Японії схвалило використання перорального препарату для лікування Covid-19, розробленого американською фармацевтичною фірмою Merck, повідомляє NHK.

    Як зазначається, міністерство планує доставити препарат «Молнупіравір» до медичних закладів, аптек та інших установ по всій країні, щоб пацієнти могли почати приймати його вже наступного тижня.

    Це перший пероральний препарат у Японії, який здатний запобігати розвитку тяжких симптомів у пацієнтів із коронавірусом.

    Одержувати «Молнупіравір» зможуть пацієнти не молодші 18 років, які перебувають у зоні ризику виникнення серйозного захворювання та мають легкі чи помірні симптоми. Уточнюється, що препарат не прописуватимуть вагітним.

    МОЗ повідомив, що препарат надаватиметься безкоштовно.

    Компанія Merck повідомляє, що, як показали результати клінічних випробувань, «Молнупіравір» знижує ризик госпіталізації або смертельних випадків приблизно на 30%

    До слова, Данія стала першою країною Євросоюзу, яка рекомендувала застосування таблеток «Молнупіравір» виробництва компанії Merck для лікування коронавірусу.

    Нагадаємо, в Україні тестуватимуть таблетки від Covid-19. Клінічні випробування проводитимуть препаратами від компаній Pfizer і Merck.

    Як відомо, Британія стала першою в світі країною, яка дозволила використовувати таблетки «Молнупіравір» компанії Merck.

    Також у Великій Британії стартувало випробування препарату, який допомагатиме хворим із постковідним синдромом.

    Також у США компанія, що розробила пігулки від Covid-19, завищила вартість ліків у сорок разів.

    Всесвітня організація охорони здоров'я вирішила забезпечити бідні країни тестами і таблетками для хворих на Covid-19 за низькою ціною.

    Тим часом з'ясувалося, що у 2020 році українці витратили 14 млрд грн на ліки без доведеної ефективності. Деякі з цих препаратів позиціонувалися як протидія Covid-19.

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    Теги: Японія ліки коронавірус
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    Японія дозволила використання таблеток для лікування коронавірусу