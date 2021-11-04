«Історичний день»: перша країна у світі схвалила таблетки від коронавірусу

Медики очікують, що лікування таблетками «змінить правила гри» для пацієнтів з ослабленою імунною системою

Таблетки даватимуть двічі на день пацієнтам, у яких нещодавно діагностували коронавірусну хворобу

Британський регулятор з питань лікарських засобів схвалив застосування перших пігулок для лікування Covid-19 «Молнупіравір» компанії Merck. Про це повідомляє ВВС.

«Сьогодні історичний день для нашої країни, оскільки Велика Британія стала першою країною у світі, яка схвалила противірусний препарат від Covid-19, який можна приймати вдома», – заявив міністр охорони здоров’я Великої Британії Саджид Джавід.

За його словами, лікування «змінить правила гри» для пацієнтів з ослабленою імунною системою.

Як зазначається, таблетки даватимуть двічі на день пацієнтам, у яких нещодавно діагностували хворобу.

Також у Великій Британії стартувало випробування препарату, який допомагатиме хворим із постковідним синдромом.

Зазначимо, українські вчені винайшли пероральну Covid-вакцину.

Також у США компанія, що розробила пігулки від Covid-19, завищила вартість ліків у сорок разів.

Всесвітня організація охорони здоров'я вирішила забезпечити бідні країни тестами і таблетками для хворих на Covid-19 за низькою ціною.

Тим часом з'ясувалося, що у 2020 році українці витратили 14 млрд грн на ліки без доведеної ефективності. Деякі з цих препаратів позиціонувалися як протидія Covid-19.