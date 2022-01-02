Фахівці розглянуть можливість бустерної Covid-вакцинації для всіх охочих українців

Уже є рішення про рекомендацію дозволити проводити бустерні дози для людей віком від 60 років

Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики проведе 5 січня засідання. Вони розглянуть можливість введення бустерної Covid-вакцинації для всіх охочих. Про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін у інтерв’ю «Суспільному».

Разом із тим, він нагадав, що уже є рішення Національної технічної групи експертів про рекомендацію дозволити проводити бустерні дози для людей віком від 60 років і більше. За його словами, це рішення найближчим часом також набуде чинності.

«Також ми очікуємо рішення НТГЕІ, яке буде проводитися 5 січня, де буде розглядатися питання про універсальний доступ до бустерної дози всіх охочих», – додав Кузін.

Раніше МОЗ пояснив різницю між бустерною та додатковою дозою Covid-вакцини. Бустерна доза вакцини проти коронавірусу потрібна для посилення її ефективності, а додаткова – для убезпечення хворих, яким дві дози можуть не дати належного захисту.

До слова, на території України планують виготовляти вакцину CoronaVac. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

За його словами, наразі є дві наукові команди, які працюють над розробкою української вакцини: академіка Сибірного і команда професора Комісаренка.

Раніше МОЗ назвав терміни вакцинації дітей в Україні.

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