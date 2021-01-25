Степанов оцінив можливість введення «паспортів вакцинації»

Імунний паспорт – дуже тонка дискусія, вважає глава МОЗ

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що запровадження сертифікатів про вакцинацію проти коронавірусу не вирішить усіх проблем.

Про це він розповів в ефірі каналу «Україна 24».

«Імунний паспорт – дуже тонка дискусія. У світі існує міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Такі форми використовувалися, наприклад, при вакцинації від жовтої лихоманки. Я не виключаю, що щось подібне може бути. Але знову ж таки - для чого і яким способом це використовуватиметься. Ми повинні не забувати, що у нас є категорія громадян, яких вакцинувати не можливо за медичними показниками, це алергічні реакції... що робити з цією людиною?», – зауважив очільник МОЗ.

Також міністр висловив думку, що «імунний паспорт» не позбавить від усіх проблем.

«Напевно, можуть бути якісь обмеження. Це на рівні фантазії, коли ти приїхав до якоїсь країни і можеш не проходити самоізоляцію, не здавати тест, а якщо немає (імунного паспорта – ред.), то повинен проходити. Тут існує дискримінаційний момент», – додав Степанов.

Зазначимо, Україна може отримати ще одну вакцину від Covid-19.

Нагадаємо, Pfizer зобов'язалася поставити до 40 мільйонів доз своєї вакцини від Covid-19 бідним країнам у рамках глобального механізму COVAX.

Раніше голова МОЗ повідомив, коли легальна Covid-вакцина з'явиться у вільному продажу.

До слова, Світовий банк допоможе Україні купити Covid-вакцину.

Як повідомлялося, ВООЗ не зафіксувала жодного смертельного випадку від вакцин проти Covid-19.

Також у Раді зареєстрували законопроєкт про використання в Україні п’яти Covid-вакцин.

Зазначимо, МОЗ планує вакцинувати всіх українців безкоштовно.