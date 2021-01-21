Голова МОЗ повідомив, коли легальна Covid-вакцина з'явиться у вільному продажу

Міністр пообіцяв, що ті, хто не захоче чекати безкоштовного щеплення, зможуть купити вакцину вже влітку

Національний план вакцинації від коронавірусу передбачає щеплення всіх громадян України за рахунок держави, – Степанов

В Україні легальна Covid-вакцина з'явиться у вільному продажу до літа. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

«Якщо говорити про появу вакцини від коронавірусної хвороби на комерційному ринку в достатній кількості, гадаю, що до літа з'являться легальні постачання вакцини», ‒ сказав глава МОЗ.

Він також наголосив, що національний план вакцинації від коронавірусу передбачає щеплення всіх громадян України за рахунок держави.

«Цей план складається з п'яти етапів. Розпочнемо з медичних працівників, літніх людей і тих, хто перебуває в групі ризику. З кожним етапом вакцинації охоплення людей зростатиме. На п'ятому етапі ми вакцинуємо людей, які не потрапляють до групи ризику ні за віковими, ні за професійними показниками і не мають супутніх захворювань. Якщо людина розуміє, що потрапляє до п'ятої групи, тобто буде вакцинована наприкінці 2021 ‒ початку 2022 року, але хоче вакцинуватися раніше, вона зможе придбати вакцину на комерційному ринку», ‒ зауважив Степанов.

Як повідомлялося, Міністерство охорони здоров’я України затвердило план імунізації населення від коронавірусу. План передбачає протягом 2021–2022 років охопити вакцинацією щонайменше 50% населення України (20 млн людей).

Нагадаємо, Світовий банк допоможе Україні купити Covid-вакцину.

Як повідомлялося, ВООЗ не зафіксувала жодного смертельного випадку від вакцин проти Covid-19.

Також у Раді зареєстрували законопроєкт про використання в Україні п’яти Covid-вакцин.

МОЗ планує вакцинувати всіх українців безкоштовно.

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