Pfizer поставить бідним країнам 40 млн доз вакцини від коронавірусу

Компанія має намір почати поставки наприкінці березня після укладення всіх необхідних угод

Фармацевтична компанія Pfizer зобов'язалася цьогоріч поставити до 40 мільйонів доз своєї вакцини Covid-19 бідним країнам у рамках глобального механізму COVAX.

Про це повідомляє Associated Press.

«Ми підтримуємо місію COVAX і пишаємося тим, що працюємо разом, щоб країни, що розвиваються, мали такий же доступ (до вакцин, – ред.), як і решта світу, що дозволить нам зробити ще один крок на шляху до завершення цієї глобальної пандемії», – заявив генеральний директор Pfizer Альберт Бурла.

В компанії відмовилися назвати вартість контракту. Pfizer має намір почати поставки наприкінці березня після укладення всіх необхідних угод.

Проте деякі експерти заявляють, що 40 млн доз вакцини дуже маленьке число, бо ініціатива розрахована на підтримку жителів щонайменше 92 країн, вказує Associated Press.

Нагадаємо, голова МОЗ повідомив, коли легальна Covid-вакцина з'явиться у вільному продажу.

Світовий банк допоможе Україні купити Covid-вакцину.

Як повідомлялося, ВООЗ не зафіксувала жодного смертельного випадку від вакцин проти Covid-19.

Також у Раді зареєстрували законопроєкт про використання в Україні п’яти Covid-вакцин.

МОЗ планує вакцинувати всіх українців безкоштовно.

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