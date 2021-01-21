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    Світовий банк допоможе Україні купити Covid-вакцину

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    Перемовини між Світовим банком та урядом України про гроші на вакцину ведуться з грудня минулого року - Світовий банк допоможе Україні купити Covid-вакцину
    Перемовини між Світовим банком та урядом України про гроші на вакцину ведуться з грудня минулого року
    Фото з відкритих джерел

    Банк виділить 2,5 млрд грн для нового проєкту «Екстрене реагування на Covid-19 та вакцинацію в Україні»

    Світовий банк виділить Україні допомогу в розмірі майже 2,5 млрд грн на закупівлю вакцини проти корона вірусу. Про це повідомила заступник міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова.

    «Україна отримає кошти на закупівлю вакцин від Covid-19. Таку допомогу надає Світовий банк. Майже 2,5 млрд грн планується виділити для нового проєкту «Екстрене реагування на Covid-19 та вакцинацію в Україні», ‒ сказала вона.

    «Відповідні переговори проводяться між радою виконавчих директорів Світового банку та урядом України з грудня 2020 року. В рамках підготовки проєкту буде врахована впроваджена стратегія проведення вакцинації», ‒ додала Шаталова.

    Як повідомлялося, ВООЗ не зафіксувала жодного смертельного випадку від вакцин проти Covid-19.

    Також нагадаємо, що у Раді зареєстрували законопроєкт про використання в Україні п’яти Covid-вакцин.

    МОЗ планує вакцинувати всіх українців безкоштовно.

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    Теги: гроші Світовий банк Україна вакцинація
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