Глава МОЗ заявив, що Україна може отримати ще одну вакцину від Covid-19

«Я не виключаю, що у нас буде вакцина ще одного виробника», – сказав Степанов

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна може отримати ще одну вакцину від Covid-19. Невдовзі мають підписати ще один контракт.

Про це він розповів в ефірі телеканалу «Україна 24».

«Я не виключаю, що у нас буде вакцина ще одного виробника. Сподіваюся, що на цьому тижні ми укладемо договір і тоді зможемо про це розповісти», – сказав Степанов.

Він додав, що очікують й на можливу поставку обмеженої кількості вакцини Pfizer/BioNTech (210 тисяч доз) у межах договору з ініціативою COVAX.

Нагадаємо, Pfizer зобов'язалася поставити до 40 мільйонів доз своєї вакцини від Covid-19 бідним країнам у рамках глобального механізму COVAX.

Раніше голова МОЗ повідомив, коли легальна Covid-вакцина з'явиться у вільному продажу.

До слова, Світовий банк допоможе Україні купити Covid-вакцину.

Як повідомлялося, ВООЗ не зафіксувала жодного смертельного випадку від вакцин проти Covid-19.

Також у Раді зареєстрували законопроєкт про використання в Україні п’яти Covid-вакцин.

Зазначимо, МОЗ планує вакцинувати всіх українців безкоштовно.