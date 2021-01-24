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    Здоров'я

    Глава МОЗ заявив, що Україна може отримати ще одну вакцину від Covid-19

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    Міністр охорони здоров&rsquo;я не розкрив виробника вакцини, яку може отримати Україна - Глава МОЗ заявив, що Україна може отримати ще одну вакцину від Covid-19
    Міністр охорони здоров’я не розкрив виробника вакцини, яку може отримати Україна

    «Я не виключаю, що у нас буде вакцина ще одного виробника», – сказав Степанов

    Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна може отримати ще одну вакцину від Covid-19. Невдовзі мають підписати ще один контракт.

    Про це він розповів в ефірі телеканалу «Україна 24».

    «Я не виключаю, що у нас буде вакцина ще одного виробника. Сподіваюся, що на цьому тижні ми укладемо договір і тоді зможемо про це розповісти», – сказав Степанов.

    Він додав, що очікують й на можливу поставку обмеженої кількості вакцини Pfizer/BioNTech (210 тисяч доз) у межах договору з ініціативою COVAX.

    Нагадаємо, Pfizer зобов'язалася поставити до 40 мільйонів доз своєї вакцини від Covid-19 бідним країнам у рамках глобального механізму COVAX.

    Раніше голова МОЗ повідомив, коли легальна Covid-вакцина з'явиться у вільному продажу.

    До слова, Світовий банк допоможе Україні купити Covid-вакцину.

    Як повідомлялося, ВООЗ не зафіксувала жодного смертельного випадку від вакцин проти Covid-19.

    Також у Раді зареєстрували законопроєкт про використання в Україні п’яти Covid-вакцин.

    Зазначимо, МОЗ планує вакцинувати всіх українців безкоштовно.

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      Теги: міністр Україна Максим Степанов щеплення вакцинація коронавірус
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